Hope Center Herne: Das Leben ist zurück im Ter-Hell-Gebäude

Herne. Die Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat wieder Leben ins ehemalige Ter-Hell-Gebäude gebracht. Die WAZ konnte sich umschauen.

Noch erinnert die Fassade mit den bunten Bällen an das Chemieunternehmen ter Hell, selbst der Schriftzug ist noch zu sehen. Doch das Innere des Gebäudes an der Bochumer Straße hat sich deutlich gewandelt. Die protestantische Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten hat das Bürogebäude in weiten Teilen umgebaut. Die WAZ durfte sich einen Eindruck von den neuen Räumlichkeiten verschaffen.

Zur Erinnerung: 2017 hatte ter Hell der Stadt nach rund vier Jahrzehnten den Rücken gekehrt. Die Freikirche kaufte das Gebäude und hat inzwischen den Verwaltungssitz der Landeskirche von Wuppertal nach Herne verlegt. Dieser sowie andere Bereiche konnten nach Teilabnahmen durch die Stadt Herne bereits in Betrieb genommen werden. Der Ansatz, das sogenannte Hope Center als Familienzentrum für alle Bürgerinnen und Bürger zu etablieren, wird bereits deutlich. So hat die Hebammenpraxis "Kleine Perle" eröffnet, für benachbarte Räumlichkeiten gebe es ebenfalls Interessenten, so Sprecher Alexander Kampmann.

Studenten-WG ist wegen der Nähe zur U35 gut nachgefragt

Leben ist auch in schon in die Wohngemeinschaft für Auszubildende und Studenten eingezogen. Zu den Bewohnern gehört Markus (21), der aus Stuttgart zum Studium an der Ruhr-Universität in Bochum in ins Ruhrgebiet gekommen ist. Für ihn sei die Lage des Hope Centers ideal, weil es bis zur U35 nur wenige Schritte seien.

Auch die Teilnehmer des Projekts "1Year4Jesus" haben sich eingerichtet. Dabei handelt es sich um ein Projekt mit staatlich anerkannten Absolventen eines Freiwilligen Sozialen Jahres. Das Projekt dient unter anderem zur Vorbereitung auf das Theologiestudium.

Gottesdienste finden zurzeit nur als Videoschalte statt

Wenn es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulasse, soll im Laufe des Jahres noch eine Großtagespflege einziehen. Auch die stehe allen interessierten Herner Eltern offen, so Kampmann. Sie werde Platz für neun Kinder im Alter von null bis drei Jahren bieten. Bei der Planung arbeite man eng mit der Stadt Herne zusammen, so Kampmann.

Neben den vermieteten Flächen nutzt die Freikirche einen Teil des Gebäudes selbst. So werde die Herner Gemeinde mit ihren rund 40 Mitgliedern von der Neustraße zur Bochumer Straße ziehen. Die Arbeiten für einen Mehrzweckraum sind in vollem Gange. Dass der Einzug noch nicht über die Bühne ist, sei kein Problem, so Kampmann. Wegen der Pandemie fänden Gottesdienste zurzeit sowieso nur als Videoschalte statt.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Wenn die Krise einmal überstanden sei, sollen noch verschiedene andere Dinge im Hope Center angeboten werden: Die kostenlose Hausaufgabenbetreuung soll wieder aufgenommen werden, ein Eltern-Café ist geplant, ebenso Krabbelgruppen und spezielle Angebote für Studenten. Auch das Regionalstudio NRW von Hope TV wird einziehen. Kampmann hofft, dass die Freikirche im September die offizielle Eröffnung feiern kann. Bis dahin dürfte die dunkelbraune Fassade auch verschwunden sein. Sie soll so gestaltet werden, dass das Leitmotiv "Hoffnung" sichtbar wird und das Gebäude einladend für Besucher ist.