IHK ehrt die besten Auszubildenden im Autokino Herne

Herne. Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen: Die IHK Mittleres Ruhrgebiet wird die besten Auszubildenden im Autokino am Gysenberg ehren.

Das Autokino am Gysenberg ist in nur wenigen Wochen für verschiedene Zwecke genutzt worden: als Kino selbstverständlich, aber auch für einen Gottesdienst, oder als Bühne für ein Konzert oder Comedy. Im Herbst wird die IHK Mittleres Ruhrgebiet das Autokino nutzen. Am 25. November werden dort die „Stars der Ausbildung“ geehrt.

„Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Wir wollten unsere Bestenehrung auf keinen Fall absagen, das hätte uns für jeden einzelnen Azubi und seine Familie leidgetan. Also mussten wir uns etwas einfallen lassen. Die Stars der Ausbildung im Autokino zu feiern, sorgt sicherlich für ein ganz besonderes Feeling“, bringt Sandra Janßen, Mitglied des IHK-Projektteams „Stars der Ausbildung“, die Überlegungen auf den Punkt.

Ehrung sollte ursprünglich im Mondpalast stattfinden

Eigentlich sollte die Ehrung des Azubis des Jahres, des Ausbildungsbetriebs 2020 und jener Auszubildenden, die in diesem Jahr ihre Abschlussprüfung mit einem „Sehr gut“ abschließen, am 8. Oktober im „Mondpalast“ in Wanne-Eickel stattfinden. Aber: Da die Sommerprüfungen wegen der Pandemie verschoben werden mussten, konnte der ursprüngliche Zeitplan nicht gehalten werden. Und da in Corona-Zeiten Distanz geboten ist, bietet der „Mondpalast“ für die Feier einfach nicht genügend Raum.

Die Macher des Mondpalasts, die gerne Gastgeber gewesen wären, haben für diese Entscheidung volles Verständnis. Und Norbert Menzel, LMV Veranstaltungsservice Herne, der das Autokino betreibt, freut sich, Gastgeber dieses ungewöhnlichen Events zu sein.