In Herne umsonst getankt: Jugendhaft für Paketfahrer

Herne. Gleich zweimal tischt ein Paketfahrer (21) an Herner Tankstellen Märchen auf - und tankt dann kostenlos. Jetzt wurde er verurteilt.

Nach einer Serie von Straftaten im Ruhrgebiet ist ein 21-jähriger Paketzusteller zu acht Monaten Jugendhaft auf Bewährung verurteilt worden. In Herne war der Angeklagte im vergangenen Sommer zweimal als dreister Tankbetrüger unterwegs.

Erst volltanken, dann „Märchen erzählen“: Die Masche des Mannes aus Datteln war immer gleich. Am 22. Juli 2020 hatte er seinen Pkw an der Holsterhauser Straße mit 40 Liter Superkraftstoff zum Preis von 51,96 Euro, am 29. Juli an der Bahnhofstraße mit 70 Liter zum Preis von 91,02 Euro betankt. Beide Male hatte der 21-Jährige nach dem Abziehen des Tankrüssels im Tankstellenshop vorgegeben, sein Geld vergessen zu haben, seinen Ausweis vorgezeigt und versprochen, den Betrag am Folgetag zu bezahlen. Nachdem das nicht passiert war, hatten die zwei Herner Tankstellen Strafanzeige gestellt.

21-Jähriger legt Geständnis ab

Im Prozess vor dem Jugendschöffengericht in Recklinghausen hatte der junge Mann ein Geständnis abgelegt. Mit in das Urteil einbezogen wurden ein weiterer Tankstellencoup, ein provozierter Auffahrunfall sowie ein tätlicher Angriff auf eine andere Autofahrerin. Die Tatorte hier: Castrop-Rauxel, Oer-Erkenschwick und Datteln. Darüber hinaus hatte der 21-Jährige auch einen Internet-Betrug zugegeben, bei dem er eine Apple-Watch bei Ebay eingestellt, den Kaufpreis von 304,99 Euro kassiert, dann aber dem Ersteigerer nichts geliefert hatte.

