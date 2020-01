Jugendkunstschule Herne startet kreativ ins Jahr 2020

Das schmale Heft ist prall wie nie: 80 Seiten umfasst das neue Programm der Jugendkunstschule, die sich von ihrem Zusatz „Wanne-Eickel“ getrennt hat und nun als Jugendkunstschule Herne im gesamten Stadtgebiet Lust macht auf Kunst und Kreativität. Rund 1000 Kinder und Jugendliche monatlich nahmen zuletzt das Angebot wahr. Neben dem Kunsthaus Crange an der Dorstener Straße ist das „O - Ort der Kulturen“ ein weiterer Stützpunkt für Kurse, auch die Jugendwerkstatt an der Hauptstraße gehört zur Vereins-Familie. Willkommen sind übrigens immer öfter jetzt auch Erwachsene.

„Wir versuchen, generationsübergreifende Angebote zu machen“, erklärt Jugendkunstschulleiterin Sylvia Steffan bei der Vorstellung des Programms für 2020. In der „Familienwerkstatt“ etwa machen Mama, Papa & Co. mit. Ob Osteratelier im April, „Kastanien-Kinder“, Hexenhäuschen oder Kürbisschnitzerei: Alle Altersgruppen verbringen gemeinsam vergnügte Stunden.

Die Tanzabteilung der JKS bei der Uraufführung der Stücke „bodenlos“ und „fassungslos“ in den Herner Flottmann-Hallen. Foto: Büsra Inam / JKS

Schmuckgestaltung und Metallschweißen

An Jugendliche wie Erwachsene richten sich mehrere Workshops. So kann in „Schmuckstück für dein Goldstück“ ein ganz persönliches Stück für einen Lieblingsmenschen kreiert werden - auch als Gruppenangebot z.B. für Jungesellinnenabschiede denkbar. An einem Juni-Wochenende wird geschweißt, und „Ki Song“ verspricht „entspannte Power“ durch Bewegung.

Ganz neu ist auch die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Scherenschnitt und dem Hochdruck; es wird mit dem Smartphone fotografiert und ein menschlicher Kopf modelliert. Pflanzen und Naturmaterialien spielen eine Rolle in „Das bin ich“ zum Thema Persönlichkeit und Kreativität. Und auch beim Teambuilding unterstützt die JKS Gruppen und Kollegien.

Graffiti für Jugendliche in drei Variationen

Lokales Veranstaltungen der Jugendkunstschule Jugendliche aus dem Integra-Projekt für Geflüchtete zeigen Arbeiten zum Thema Luft und die Dozentin Ines Wronowski Scherenschnitte. Die gemeinsame Ausstellung „Schere, Luft, Papier“ ist vom 1. Februar bis 26. März im Kunsthaus an der Dorstener Straße 476 zu sehen. Den geheimnisvollen Titel „Universum 51° 32’ 12.821“ N 7° 12’ 3.293“ E“ trägt die Werkschau der Jugendwerkstatt im Haus am Grünen Ring vom 20. Mai bis 26. Juni. Der diesjährige Jugendkunstschultag findet am 5. September im Alten Wartesaal des Bahnhofs Herne statt. Das komplette Programm auf www.jks-herne.de. Alle Infos auch unter 02325 51515.

Drei Graffiti-Workshops richten sich an Jugendliche ab zwölf Jahren. Ein Sprayer zeigt den richtigen Umgang mit der Dose. An einem Wochenende werden Schriftzüge entworfen, an einem andere eigene Kunstwerke. Und beim Kurs „Night-Paint-Graffiti“ kommen nachtleuchtende Farben zum Einsatz.

Fünf neue Kulturrucksackangebote warten auf 10- bis 14-Jährige, wie immer sind sie kostenfrei. Bei einer Nähparty entstehen Kissen, Taschen und mehr. „Ewiges Eis“ knüpft an die Klimadebatte an. Mit Ytong-Steinen werden Skulpturen erschaffen, und mit dem Smartphone beim JKS-Tag im Alten Wartesaal Videoclips und Kurzfilme erstellt. „Hip Hop Tanz & Streetstyle“ vermittelt die Rapschool NRW, und die „Impro WG“ experimentiert in allen künstlerischen Sparten.

Unter dem Titel „Mensch abstrakt“ stand die Werkschau der JKS-Jugendwerkstatt 2019 in der VHS-Galerie. Foto: JKS

Terminabsprachen möglich

Darüber hinaus gibt es jede Menge Kurse aus dem Bereich Musik, Theater und Tanz, Improtheater, Zeichnen Bauen und Malen für alle Altersgruppen ab vier Jahren. Für Kitas, Familienzentren und Eltern-Kind-Gruppen können ebenfalls Workshops gebucht werden. Neben den genannten Terminen sind grundsätzlich auch Absprachen für weitere Termine möglich. Im vergangenen Jahr hätten sich für alle Angebote „bis auf Charleston“ Interessierte gefunden, freut sich Sylvia Steffan.

Wie flexibel die Jugendkunstschule ist, macht die Leiterin an einem Beispiel deutlich: „Im letzten Jahr hatten wir eine Anfrage für Dudelsackunterricht“, erzählt sie. Der natürlich erst mal nicht auf dem Programm stand. Über einen Facebook-Aufruf fand sich dann tatsächlich ein Dozent.