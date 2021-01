Jugendverkehrsschule Herne: "Wir stehen in den Startlöchern"

Herne. Die Jugendverkehrsschule in Herne nimmt Formen an. Wann die Kinder mit ihren Rädern auf dem Übungsplatz fahren können, ist noch unklar.

Die Bauarbeiten an der neuen Jugendverkehrsschule am Heimatmuseum in Herne schreiten voran. Der Verkehrsübungsplatz, auf dem Kinder künftig das sichere Fahrradfahren lernen können, ist so gut wie fertig. "Wir stehen in den Startlöchern", sagt Reinhard Dembowy, Geschäftsführer der Verkehrswacht Wanne-Eickel.

"Die Asphaltarbeiten sind bereits abgeschlossen", so Dembowy. Und auch die Fahrbahnmarkierungen und Zebrastreifen seien teilweise schon aufgemalt worden. Es fehlten nur noch ein paar Kleinigkeiten wie zum Beispiel ein Container, in dem die Fahrräder und Helme der Kinder gelagert werden können.

Künstlerin aus Herne gestaltet Garagenrückwand

Die künstlerische Gestaltung der Garagenrückwand zum Gelände der neuen Jugendverkehrsschule übernimmt die erste Vorsitzende des Herner Künstlerbundes Cara Lila Bauer. "Wir haben verschiedene Angebote erhalten", sagt Reinhard Dembowy. Der Entwurf der Herner Künstlerin habe ihnen jedoch am meisten zugesagt. "Uns war es nicht nur wichtig, dass der Bereich Verkehr dargestellt wird." Auch die Verbindung zu Herne und Wanne-Eickel sollte auf der 25 Meter langen Wand ersichtlich werden.

Eigentlich sollte die neue Jugendverkehrsschule im Frühjahr 2021 eröffnet werden. Ab April sollten die ersten Schüler auf dem Übungsplatz mit Verkehrsschildern, Ampeln, Zebrastreifen und einem Kreisverkehr das sichere Verhalten im Straßenverkehr üben können. "Ich glaube nicht, dass wir den Termin einhalten können", gibt Geschäftsführer Reinhard Dembowy zu. Zwar würden die Bauarbeiten bis dahin abgeschlossen sein. Corona mache ihnen jedoch aller Voraussicht nach einen Strich durch die Rechnung.

