Kommunalwahl in Herne: Das Wichtigste im Überblick

Herne. Die Kommunalwahl steht kurz bevor: Am 13. September wird in Herne gewählt. Hier erfahren Sie alles, was Sie zur Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl in Herne rückt näher, der Wahlkampf nimmt trotz Corona an Fahrt auf. Am 13. September entscheidet sich unter anderem, ob Frank Dudda für weitere fünf Jahre zum Oberbürgermeister gewählt wird und welche Parteien künftig im Rat die politische Richtung in der Stadt bestimmen. Welche Gremien werden außerdem gewählt? Welche Kandidatinnen und Kandidaten, welche Parteien treten an? Wann startet die Briefwahl? Wir beantworten diese und weitere Fragen rund um den Urnengang.

Wahlen 2020 in Herne - das Wichtigste in Kürze

Die Wahl findet am Sonntag, 13. September statt. Rund 120.000 Hernerinnen und Herner ab 16 Jahren dürfen wählen gehen. 2014 lag die Wahlbeteiligung übrigens bei nur 42,2 Prozent. Die Wahllokale öffnen von 8 bis 18 Uhr.

Das Coronavirus hat keine Auswirkungen auf den Termin, aber auf Details: So darf die Stadt beispielsweise Wahllokale nicht mehr in Senioreneinrichtungen und Kitas einrichten.

Die Wahlbenachrichtigungen werden nach Angaben der Stadt in der Zeit vom 14. bis 23. August verschickt. Die Briefwahlanträge können ab Montag, 17. August, gestellt werden, die Briefwahlbüros im Rathaus Herne und im Rathaus Wanne sind ab Dienstag, 24. August, geöffnet.

Alle weiteren wichtigen Informationen finden sich auf der Homepage der Stadt unter herne.de/Rathaus/Politik/Wahlen/Kommunalwahlen/

Kommunalwahl - das bewegt Herne

Schon vor dem Urnengang gab es in Herne eine spektakuläre Entscheidung: Der vom Rat eingesetzte Wahlausschuss musste darüber befinden, welche der beiden eingereichten AfD-Listen zur Wahl zugelassen wird - und so fiel die Entscheidung aus.

Wieviel Prozent dürfen’s denn sein? Die WAZ hat die Parteien nach ihren konkreten Zielen bei der Kommunalwahl gefragt. Welche Parteien mit (zu?) hohen Erwartungen in die Wahl gehen und wer sich eher bescheiden gibt, das lesen Sie hier - und als Zugabe verrieten die Parteien noch, was sie in ihren Wahlkampf investieren und welche Politi-Promis sie in der heißen Phase in Herne und Wanne-Eickel erwarten.

Für eine sehr aussichtsreiche SPD-Kandidatin im Bezirk Wanne ist die Wahl schon vor dem 13. September verloren - ihre Partei verwechselte sie mit ihrer Tochter, ihre Nominierung musste annulliert werden. Wie es zu dieser peinlichen Panne kommen konnte.

Welche Kandidatinnen und Kandidaten treten in den 27 Direktwahlkreisen für den Rat der Stadt an? Die WAZ stellt alle Bewerberinnen und Bewerber vor - los geht es tief im Westen mit Unser Fritz/Crange.

Antworten auf wichtige Fragen zur Wahl

Welche Wahlen finden am 13. September statt?

Gewählt werden: der Oberbürgermeister, den Rat der Stadt mit seinen 54 Mitgliedern, die vier Bezirksvertretungen Wanne, Eickel, Herne-Mitte und Sodingen und das Ruhrparlament (erstmals in Direktwahl) sowie - von Menschen mit Migrationshintergrund - der Integrationsrat. Wenn kein OB-Kandidat im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit erzielt, findet am Sonntag, 27. September, eine Stichwahl der zwei Bewerber mit den meisten Stimmen statt.

Wer tritt bei der Oberbürgermeisterwahl an?

Ein Ergebnis steht schon jetzt fest: Auch in Zukunft wird ein Mann die Stadt regieren - geht doch keine einzige Frau an den Start. Das ist in Herne und Wanne-Eickel (leider) schon Normalität - noch nie wurde die Stadt von einer Frau regiert. Um das Amt des Oberbürgermeisters bewerben sich:

Oberbürgermeister Frank Dudda (SPD) - mehr zu dem Kandidaten lesen Sie hier!

Timon Radicke (CDU) - mehr zu dem Kandidaten lesen Sie hier!

Pascal Krüger (Grüne) - mehr zu dem Kandidaten lesen Sie hier!

Daniel Kleibömer (Linke) - mehr zu dem Kandidaten lesen Sie hier!

Thomas Bloch (FDP) - mehr zu dem Kandidaten lesen Sie hier!

Und wie fiel das Ergebnis vor fünf Jahren aus?

Die SPD erhielt am 25. Mai 2014 mit 44,8 Prozent die meisten Stimmen und bildete anschließend mit der CDU (25,9 Prozent) eine sehr große Koalition im Rat der Stadt. Größte Oppositionspartei dürfen sich die Grünen mit 9,3 Prozent nennen. Außerdem zogen in den Rat ein: die Linke (6,2 Prozent), AfD (4,2), FDP (2,8), Piraten (2,7), Unabhängige Bürger (1,6) und Alternative Liste (1,6). Und so berichtete die WAZ damals am Wahlabend über das Ergebnis. Am 13. September 2015 (ein Omen?) fand die OB-Wahl statt, bei der Frank Dudda (SPD) bereits im ersten Wahlgang zur Stadtspitze und damit zum Nachfolger von Horst Schiereck (ebenfalls SPD) gewählt worden ist - hier ist der WAZ-Bericht.