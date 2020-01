Die Polizei stoppte am Donnerstag viele Verkehrsteilnehmer.

Schwerpunktaktion Kontrollen in Herne: 200 Verkehrsverstöße an einem Tag

Herne. Die Polizei hat am Donnerstag in Herne in einer Großaktion Fahrzeuge kontrolliert. Dabei stellte sie 200 Verkehrsverstöße fest.

Vier Männer mussten am Donnerstag auf einem Parkplatz am Westring/Ecke Forellstraße in Herne-Baukau von einer Lkw-Ladefläche Kies schippen. Sie hatten den Lkw mit vier Tonnen Kies beladen – eineinhalb Tonnen zu viel, wie die Polizei feststellte. Nicht nur dieser Lkw-Fahrer fiel der Polizei bei einer Schwerpunktkontrolle auf.

Dieser Fall sei nur einer von 200 Verstößen, die die Polizei am Donnerstag in Herne geahndet hat, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Im Fokus standen demnach Kontrollen von Geschwindigkeiten sowie des Güter- und Schwerlastverkehrs. Dabei sei zum Beispiel überprüft worden, ob Fahrer die Lenk- und Ruhezeiten einhalten, ob Lkw richtig beladen sind oder ob es technische Mängel gibt.

180 Fahrer waren zu schnell unterwegs

Ordnungsamt, Umweltamt und die Bußgeldstelle der Stadt Herne sowie der Zoll Gelsenkirchen und die Bezirksregierung Arnsberg hätten die Polizeibeamten unterstützt. Ergebnis: In sieben Fällen seien die Lenk- und Ruhezeiten im Schwerlastverkehr nicht eingehalten und siebenmal die Ladung nicht gesichert worden, zweimal hätten die Fahrer zu viel aufgeladen. In allen Fällen erlaubten die Beamten laut Polizei die Weiterfahrt nach einer Nachsicherung beziehungsweise einem Umladen. Und: Sechs Fahrer seien mit fehlender oder falscher Umweltplakette unterwegs gewesen, einer habe kein Gewerbe angemeldet.

Nicht zuletzt hätten die Beamten auch zwei Strafanzeigen geschrieben - einmal wegen Leistungsbetrugs und einmal wegen Urkundenfälschung: Ein Lastwagenfahrer war demnach mit gefälschtem Führerschein unterwegs. In 180 Fällen waren die Fahrer außerdem zu schnell unterwegs. Und was den Kieslaster angeht: Weiterfahren durfte der Fahrer erst, als Kies auf einen extra hinzugerufenen Kleinlaster umgeladen war.