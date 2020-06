Kundencenter von Entsorgung Herne öffnet wieder am Montag

Herne. Das Kundencenter von Entsorgung Herne öffnet am Montag, 15. Juni, wieder für den Publikumsverkehr. Es gelten einige Schutzmaßnahmen.

Das Kundencenter von Entsorgung Herne an der Südstraße 10 wird am Montag, 15. Juni, zu den üblichen Öffnungszeiten kontrolliert wieder geöffnet. Als notwendige vorbeugende Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos durch das Coronavirus wurde das Kundencenter am 19. März für den Publikumsverkehr geschlossen.

Im Bereich vor dem Kundencenter und im Kundencenter gelten Schutzmaßnahmen, um zu verhindern, dass sich Besucher oder Beschäftigte einem Infektionsrisiko aussetzen, teilt das Unternehmen mit. Außerdem gilt: Abstandsregeln sind einzuhalten. Vor und nach dem Aufenthalt sind die Hände zu desinfizieren. Ein Desinfektionsspender stehe zur Verfügung. Es herrscht Maskenpflicht. Besucher dürfen nur einzeln eintreten, mit Wartezeiten ist zu rechnen.

Termine online beantragen

Die Bezahlung sollte vorrangig bargeldlos mit EC-Karte erfolgen. Wenn das nicht möglich ist, sollte der Betrag passend übergeben werden. Da Corona-bedingt nur eine begrenzte Besucherzahl im Kundencenter zulässig ist, rät Entsorgung Herne, soweit möglich, auch weiterhin Dienstleistungen per E-Mail oder telefonisch abzurufen. Das Kundencenter ist von montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 02323/16-1670 oder per E-Mail an kundencenter@entsorgung.herne.de erreichbar.

Sperrmülltermine und Termine zur Abholung von Elektrogroßgeräten können mithilfe des entsprechenden Online-Formulars unter Angabe eines Wunschtermins von zu Hause beantragt werden. Die Gebühr von 25 Euro für Sperrmülltermine ist nach Bestätigung durch Entsorgung Herne anschließend zu überweisen. Die entsprechenden Informationen und Formulare befinden sich alle im Downloadbereich der Homepage von Entsorgung Herne unter www.entsorgung-herne.de. Alle aktuellen Informationen finden sich auch auf der Entsorgung Herne App.

