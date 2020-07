Los Gerlachos und René Steinberg spielen im Herner Südpool

Das zweite Open-Air-Wochenende im Südpool steht im Zeichen von Rock und Comedy: Los Gerlachos am Freitag und am Samstag René Steinberg.

Das Sommer Open Air im Südpool startet ins zweite Wochenende: Nach einem ersten Aufschlag mit dem Kabarettisten Matthias Reuter und dem Zauberer und Comedian Erasmus Stein steht am Samstag, 25. Juli, mit René Steinberg ein weiterer Solo-Künstler auf der Bühne. Doch erst einmal wird es am Freitag rockig: Los Gerlachos haben sich angesagt.

Humor als „Wutdrucksenker“

In den Innenstädten Leere, auf den Autobahnen Chaos, in den sozialen Netzen Wut und in der Gesellschaft immer mehr Gegeneinander. Was also tun? René Steinberg meint: Wir müssen mehr Humor wagen. Gemäß seinem Motto „Gemeinsinn statt gemein sein“ erlebt das Publikum, wie man man sich mit Humor gegen die Beklopptheiten unserer Zeit wappnet. , und vor allem etwas, was Menschen zusammenbringt und verbindet.

René Steinbergs Stimme ist vielen bekannt. Er macht seit über 15 Jahren, Satire, Glossen und Comedy im Radio – legendär sind bei WDR2 „die von der Leyens“, „Sarko de Funes“ oder der „Tatort mit Till, Herbert und Udo“. Bei WDR5 ist er für die satirisch aufgespießten „Beklopptheiten der Woche“ zuständig und er ist Gastgeber in diversen Live-Shows der „Unterhaltung am Wochenende“. Mit den WDR-Bühnenshows „Lachen Live“ war er in wechselnder Begleitung in ganz NRW unterwegs. Inzwischen hat der Träger diverser Kleinkunstpreise sein fünftes Soloprogramm aufgelegt: „interaktiv, schnell, abwechslungsreich, philosophisch, menschenfreundlich und mit einem Witz versehen, der sich erst auf dem zweiten Blick auch mal als beißender Spott entlarvt“, verspricht die Ankündigung. Beginn: 20 Uhr.

Rockige Gitarrensounds und gute Laune

Los Gerlachos am Buschmannshof bei den Wanner Mondnächten 2019. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Los Gerlachos, das sind die Brüder Dirk und Jörg Gerlach. Das Rock-Duo aus Herne interpretiert Coversongs bekannter Hits aus den 60ern bis heute, von den Beatles über Robbie Williams bis zu ZZ Top. „Rockige Gitarrensounds mit gefühlvollem Gesang stehen neben dem unübersehbaren Spaß und humorvollem Umgang mit dem Publikum im Vordergrund“, heißt es über die Gerlachos, die seit Jahrzehnten auf keinem Stadtfest fehlen. Los geht es am Freitag, 24. Juli, um 20 Uhr.

Tickets für Los Gerlachos kosten 12 Euro, 2er-Tickets 24 Euro, 4er-Tickets 48 Euro, jeweils plus Gebühren. Für René Steinberg kostet eine Eintrittskarte 22 Euro, zwei 44 Euro und vier 88 Euro, ebenfalls plus Gebühr. Zu bekommen über die Homepage des LMV-Veranstaltungsservice www.lmv-menzel.de/sommer.