Mehr Sicherheit: Herner CDU präsentiert Kommunalwahlprogramm

Herne. Die CDU in Herne hat ihr Kommunalwahlprogramm aufgestellt. „Sicherheit“ steht oben, aber auch bei den Städtepartnerschaften soll sich was ändern.

Die CDU in Herne hat nun auch ein Programm für die Kommunalwahlen. Es trägt den Titel „Lust auf Zukunft. Mut für Neues. Stark für Herne“ und ist 22 Seiten stark. Nicht ein Parteitag segnete das Papier ab, wie ursprünglich geplant, sondern die Vorsitzendenkonferenz der CDU, in der neben dem Parteichef unter anderem auch die Vorsitzenden der Ortsvereine sitzen. Grund: Wegen der Corona-Pandemie sollte der Parteitag so schnell wie möglich über die Bühne gebracht werden.

Das Programm für die Kommunalwahlen am 13. September, das unter der Regie von Markus Mähler unter anderem in Workshops erarbeitet wurde, umfasst acht Punkte von „Sicherheit“ über „Stadt der Zukunft“ bis „Sport“. Dass das Thema Sicherheit vorne steht, sei kein Zufall, sagt Timon Radicke, der Kreisverbandsvorsitzende und OB-Kandidat. „Wer sich sicher fühlt, fühlt sich wohl“, sagt er zur WAZ. Dafür wolle die Union sorgen. Sie fordert unter anderem Videoüberwachungen an den Bahnhöfen, mehr Doppelstreifen von Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) und Polizei sowie die Schaffung eines Ordnungsdezernenten im Rathaus; eine neue Stelle solle aber nicht geschaffen werden.

Union will ein „City Management Herne“ einrichten

CDU-Parteichef seit 2017: Timon Radicke, hier bei einem Besuch in der WAZ-Redaktion vor einem Jahr. Foto: Rainer Raffalski / Funke Foto Services GmbH

Im Falle eines Wahlsiegs oder einer Beteiligung an einer „Stadtregierung“ will sich die CDU zudem für ein Gesamtkonzept „Wassertourismus“ einsetzen, um Touristen an den Kanal zu holen, außerdem soll ein „City Management Herne“ eingerichtet werden, das sich um die Beseitigung von Laden-Leerständen kümmert. Ebenso soll das digitale Rathaus ausgebaut werden. Es könne etwa nicht sein, dass im 21. Jahrhundert Herner noch mit Papieren Anträge stellen müssten, sagt Parteichef Radicke. Seine Forderung: „Bauanträge müssen nach sechs Monaten geprüft sein.“

Auch bei den Städtepartnerschaften hat die Union Korrekturbedarf. Weil in der Türkei und in China Menschenrechte sowie Presse- und Meinungsfreiheit nicht beachtet würden, sieht die CDU keinen Grund, die zuletzt geschlossenen Verbindungen mit Besiktas (Türkei) und Luzhou (China) auf einer bürgerschaftlichen Ebene zu unterstützen, heißt es im Programm. Die Union schlägt deshalb vor, die beiden Städtepartnerschaften in „Internationale Wirtschaftspartnerschaften“ umzugestalten, um so einen Unterschied zwischen Partnerschaften auf Basis von Normen, Werten und gemeinsam gewachsener Kultur einerseits sowie wirtschaftlichen Interessensgemeinschaften andererseits herzustellen.