Mitarbeiter der St. Elisabeth Gruppe erhalten Corona-Impfung

Herne. Nach Eintreffen des Impfstoffes sind in den Herner Kliniken der St. Elisabeth Gruppe am Montag die ersten Mitarbeiter geimpft worden.

Am Montag sind die ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Herner Krankenhäusern der St. Elisabeth Gruppe geimpft worden. "Das Interesse war groß: Die Mitarbeiter erschienen zahlreich", erklärt Sabine Edlinger, Mitglied der Geschäftsleitung. Zur Gruppe gehören das St. Anna Hospital Herne, das Marien Hospital Herne, das St. Marien-Hospital Eickel und das Rheumazentrum Ruhrgebiet in Herne.

Stationsleiterin geht mit gutem Beispiel voran

Priorität bei der Impfung gegen das Coronavirus haben Mitarbeiter, die besonders viel Kontakt zu potenziell an dem Virus erkrankten Personen oder engen Kontakt zu besonders gefährdeten Personengruppen haben. Zu diesen zählt auch Antje Sakowski, Stationsleitung im Marien Hospital Herne, die sich am Montag impfen ließ. „Als Stationsleitung möchte ich mit gutem Beispiel vorangehen und anderen Kollegen ein Vorbild sein“, erklärt die 57-Jährige. „Ich freue mich, dass der Impfstart nun endlich begonnen hat.“

Alle Impfdosen wurden planmäßig verimpft. Im St. Anna Hospital Herne und im Marien Hospital Herne sind am Dienstag weitere Lieferungen eingetroffen.

