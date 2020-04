Motorradfahrer kracht in Auto und verletzt sich schwer

Motorradfahrer kann links abbiegendem Auto nicht mehr ausweichen, fährt auf den Pkw und rutscht 30 Meter über die Straße.

Ein 22-jähriger Bochumer hat sich bei einem Verkehrsunfall in Herne schwere Verletzungen zugezoge. Laut Polizeibericht war er am Freitagabend auf der Gysenbergstraße in Herne in Richtung Landwehrweg unterwegs - und fuhr hinter dem Auto eines 29-jährigen Herners her. Der Autofahrer habe nach links abbiegen wollen - und dazu abgebremst. Das hat der Motorradfahrer möglicherweise übersehen. Der Hergang muss noch geklärt werden.

Nach aktuellem Kenntnisstand habe der Kradfahrer noch zu bremsen versucht, konnte aber einen Zusammenstoß nicht vermeiden. Er fuhr auf das Auto vor ihm auf und nach rechts über den Bordstein auf den Gehweg, stürzte und rutschte etwa 30 Meter über den Gehweg gegen einen Stromverteilerkasten. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. (red)