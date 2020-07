NN Theater Köln zeigt „Exit Casablanca“ im Herner Schlosshof

Herne. Theater unter freiem Himmel: Dafür stand das NN Theater aus Köln schon vor Corona. Am 8. und 9. August gastiert die Truppe mit „Exit Casablanca“.

Am zweiten Augustwochenende macht sich das NN Theater aus Köln im Schlosshof Strünkede mit „Exit Casablanca“ auf den Weg durch die Geschichte. Im Gepäck: markante Persönlichkeiten, skurrile Situationen und schräge Begegnungen.

Filmklassiker neu erzählt mit Musik und Humor

75 Jahre nach Ausbruch des zweiten Weltkriegs tummeln sich nicht nur Zeitzeugen der Nazizeit an der Bar in „Rick’s Café“, dem Dreh- und Angelpunkt für Geflüchtete in Marokko. Menschen warten auf das Weiterkommen, ertragen den Schwebezustand einer Transitzone, verfangen sich in einem rasanten Thriller um die begehrten Tickets für die ersehnte Weiterfahrt. Mit Livemusik und viel Humor begegnet das Kölner NN Theater Weltgeschichte anhand eines Filmklassikers und „bringt in das Schwarz-Weiß der 40er-Jahre viel Farbe“, wie es heißt.

Der Eintritt zu den Aufführungen am Samstag, 8. August, um 21 Uhr und am Sonntag, 9. August, um 20 Uhr im Schlosshof Strünkede, Karl-Brandt-Weg 5, kostet neun Euro. Einlass eine Stunde vor Beginn. Da die Zahl der Zuschauer begrenzt ist, ist eine Anmeldung per E-Mail an emschertal-museum@herne.devnotwendig. Bei schlechtem Wetter muss die Veranstaltung ausfallen.