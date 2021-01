Onkologische Sprechstunde für Krebspatienten des Herner EvK

Herne. Das EvK Herne bietet ab sofort eine Sprechstunde für Krebspatienten und ihre Angehörigen an. Das Angebot gilt auch nach der Entlassung.

Das Evangelische Krankenhaus Herne bietet ab sofort onkologische Pflegesprechstunden an. Die Diagnose Krebs bedeutet für viele Patienten einen Schock. Der stationäre Aufenthalt mit Chemotherapie, Bestrahlung und Operation reißt die Betroffenen aus ihrem gewohnten Alltag, heißt es in einer Mitteilung des Evangelischen Krankenhauses Herne. Auch wenn im Vorfeld der Behandlung eine umfassende Aufklärung stattfinde, könnten sich situativ bedingt immer wieder neue Fragen z.B. zu Therapieverlauf oder Nebenwirkungen ergeben. Rat und Unterstützung fänden Betroffene in den neu an beiden Standorten des Evangelischen Krankenhauses Herne eingerichteten onkologischen Pflegesprechstunden. Das Angebot richte sich an stationäre und ehemalige stationäre Krebspatienten des EvK und ihre Angehörigen, heißt es weiter.

So soll vor allem den Betroffenen, deren stationärer Aufenthalt im EvK schon ein wenig zurück liegt, die Scheu genommen werden, sich zu melden. „Viele Fragestellungen können wir oder der Patient nicht im Voraus erahnen. Sie ergeben sich erst im Laufe der Therapie und der Zeit und häufig auch erst dann, wenn man wieder zu Hause ist“, stellt Nadine Schroer-Ksiazek fest.

Feste Sprechstunden sollen Abhilfe schaffen

Aber auch Menschen, für die die Diagnose noch ganz frisch ist und die erst am Anfang der Therapie stehen, sei die Möglichkeit wichtig, Fragen auch jenseits der Aufklärungsgespräche zu stellen. „Wir möchten unbedingt vermeiden, dass sich die Patienten der Situation hilflos ausgeliefert fühlen, wenn alles für sie noch neu ist und sie auch vieles vielleicht nicht auf Anhieb verstehen“, sagt Mandy Drafz. Im Stationsalltag fehle den Pflegefachfrauen manchmal die Chance, sich für Betroffene und Angehörige die notwendige Zeit zu nehmen. Die festen Sprechstunden sollen hier Abhilfe schaffen.

Dabei verstünden sich die drei Pflegefachfrauen für Onkologie auch als Bindeglied zwischen dem Patient und allen weiteren an der Therapie beteiligten Berufsgruppen, wie z.B. Psychoonkologin oder Sozialdienst. „Wir wollen den Betroffenen und ihren Angehörigen als vertraute Bezugspersonen einen geschützten Raum bieten, in dem sie ihre individuellen Probleme ansprechen dürfen“, sagt Martina Wansel.



Onkologische Pflegesprechstunde

Ansprechpartnerinnen:

Mandy Drafz

Nadine Schroer-Ksiazek

Martina Wansel

Telefonische Sprechstunde

Mo 10.00 – 11.00 Uhr

Rufnummern

EvK Herne-Mitte (02323.498-1003, -1026)

EvK Herne-Eickel (02323/4989-2743 oder 02323/498-1026)

