Piorr: Biografien sind selten schwarz oder weiß

Der Publizistikwissenschaftler Emil Dovifat gehöre letztlich zu jener Generation, die in der Zeit des Nationalsozialismus gelebt, gearbeitet und sich positioniert habe, sagt Hernes Historiker Ralf Piorr. Diese Biografien seien selten schwarz oder weiß, sondern meistens grau. In der alten Bundesrepublik sei selten gefragt worden: Was hast du eigentlich während der NS-Zeit getan? Man habe ja die Funktionseliten zum Wiederaufbau gebraucht.

Das gilt nach den Worten Piorrs auch für eine Stadt wie Herne. Oberbürgermeister und Oberstadtdirektor Hermann Meyerhoff (Zentrum, CDU) habe sich als Verwaltungsexperte mit dem Nationalsozialismus genauso gut arrangiert wie mit den demokratischen Systemen von Weimar und Bonn. Oberstadtdirektor Edwin Ostendorf (SPD), der als Organisator des Sozialwesens in unserer Stadt gelte, habe seine Mitgliedschaft in der NSDAP stets geheim gehalten.