Plantage geplündert: Drogenzüchter rächt sich und fliegt auf

Herne. Ein Herner errichtet in einer Mietwohnung eine Drogenplantage, doch nach einem Streit mit einem Nachbarn fliegt alles auf.

CEin Drogenzüchter aus Röhlinghausen muss sich endgültig mit einer empfindlichen Strafe in Höhe von drei Jahren und drei Monaten Haft abfinden. Der 34-Jährige hatte laut Urteil in einer Mietwohnung an der Westfalenstraße erst heimlich eine Cannabisplantage errichtet, dann aber so heftig und bedrohlich mit einem vermeintlich plündernden Hausnachbarn gestritten, dass alles aufgeflogen war. Fazit: Dumm gelaufen.

Ursprünglich war der Angeklagte am Dienstag mit dem Ziel in den Berufungsprozess vor der 14. Strafkammer am Bochumer Landgericht gezogen, um eine mildere Strafe zu kämpfen. Das Schöffengericht Herne hatte gegen vorbestraften Herner nämlich bereits am 15. September 2020 eine Gefängnisstrafe von drei Jahren und drei Monaten festgelegt. Weil das Berufungsgericht dem 34-Jährigen jedoch am Dienstag gleich zu Beginn der Verhandlung klargemacht hatte, dass die Erfolgsaussichten auf ein Herabsenken der Strafe praktisch gleich Null sind, stattdessen vielmehr sogar eine Verschärfung der Haftstrafe denkbar ist, hatten der Angeklagte und sein Verteidiger Heinrich Hendricks schnell die Reißleine gezogen – und ihre Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil wieder zurückgenommen. Folge: Die darin verhängte Strafe ist nun unumstößlich, das Urteil endgültig rechtskräftig.

Geschätzte Cannabisernte von rund einem Kilogramm

Gemeinsam mit einem Bekannten hatte der Angeklagte im Frühjahr 2019 die spätere Plantagen-Wohnung in der Westfalenstraße mit zahlreichen Cannabispflanzen in so genannten Growzelten eingerichtet. Im Prozess war von einer hochgerechneten Cannabis-Ernte von rund einem Kilo die Rede. Nachdem in der Nacht auf den 7. Mai 2019 ein Einbrecher in das illegale Gewächshaus eingedrungen war und dort zahlreiche Marihuanapflanzen abgeerntet hatte, hatten der 34-Jährige und sein Komplize nicht zuletzt wegen des penetranten Marihuanageruchs im Hausflur schnell einen Nachbarn im Verdacht. Das Duo fackelte nicht lange, brach bei dem Hausbewohner die Tür auf, bedrohte den Mann mit einem Messer und verlangte die sofortige Herausgabe der Pflanzen. Kurz danach war jedoch bereits die Polizei vor Ort und hatte den Angeklagten noch dabei beobachtet, wie er ein Messer unter seiner Fußmatte verstecken wollte. Tatsächlich, so hieß es im Prozess, hatte wohl ein Kumpel des bedrohten Nachbarn die Cannabispflanzen gestohlen.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

In das Urteil wegen Drogenhandels und Nötigung einbezogen wurden darüber hinaus auch zahlreiche Betrügereien des Röhlinghausers mit gefälschten Überweisungsträgern.