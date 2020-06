Polizei ertappt Einbrecher in Herne auf frischer Tat

Herne. Die Polizei hat in Herne Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Sie hatten bereits die Scheibe eines Getränkemarkts eingeschlagen.

Polizeibeamte der Wache Herne sind in der Nacht zu Dienstag, 23. Juni, gegen 1.50 Uhr zu einem Einsatz an einem Getränkemarkt an der Juliastraße 27 gerufen worden. Dort sollten unbekannte Kriminelle in den Markt eingebrochen sein.

Laut Polizei konnten die zeitnah eintreffenden Beamten vor Ort vier Tatverdächtige (14/18/22/22) aus Herne und Essen vorläufig festnehmen. Diese hatten bereits eine Fensterscheibe eingeschlagen. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats 35 dauern an.

