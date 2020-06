Polizei in Herne gefilmt: Beamter greift zu Schlagstock

Herne. Ein Polizeieinsatz in Herne hat eine Debatte im Internet ausgelöst. Auf einem Video ist zu sehen, wie Beamte Schlagstock und Pfefferspray nutzen.

Ein Einsatz der Polizei am Freitagabend in Wanne-Eickel sorgt für große Diskussionen im Internet. Der Einsatz auf der Lindenstraße wurde gefilmt, und Video-Sequenzen sind bei Facebook zu sehen. Ein Polizeibeamter schlägt dabei vor einem Wohnhaus mit einem Schlagstock auf einen Mann, schubst eine Frau um, außerdem setzen zwei Beamte Pfefferspray ein.

In dem Video auf Facebook ist zu sehen, wie Polizisten zu einem Einsatz vor einem Haus ankommen. Ein Mann reagiert nicht auf die Anweisung von zwei Beamten, sich auf den Boden zu legen („Leg’ dich auf den Boden!“). Nach wiederholten Aufforderungen des Beamten („Mir reicht’s jetzt“) schlägt er den Mann, der mehrfach auf die Polizisten zutritt, statt sich zu ergeben, gegen den Rücken. Eine beteiligte Frau wird von dem Beamten auf den Boden geschubst. Auf Facebook wurde das Video tausendfach geteilt und kommentiert. Eine erhitze Debatte wird in dem sozialen Netzwerk auch darüber geführt, ob die Polizei zu viel Gewalt angewendet hat.

Herne: Häusliche Gewalt hat sich nicht bestätigt

Auf Anfrage der WAZ teilt Polizeisprecher Volker Schütte mit, dass am Freitag, 29. Mai, eine Streifenwagenbesatzung gegen 20.50 Uhr wegen einer häuslichen Gewalt in einem Mehrfamilienhaus an die Lindenstraße gerufen worden sei. Kurz nach dem Eintreffen der beiden Polizeibeamten sei es vor dem Haus zu Widerstandshandlungen von einem Mann und einer Frau gekommen. Deshalb seien Verstärkungskräfte gerufen worden. Bei dem Einsatz sei es „zur Anwendung von körperlicher Gewalt sowie des Einsatzes von Pfefferspray und des Schlagstocks“ gekommen.

Die Beamten nahmen die beiden Herner, die eine ärztliche Untersuchung abgelehnt hätten, mit zur Wache Wanne-Eickel. Danach seien sie wieder entlassen worden. Im Übrigen: „Die Angaben zur häuslichen Gewalt haben sich nicht bestätigt“, sagt Schütte. Verlief der Einsatz den Richtlinien entsprechend? „Das wird nun intensiv geprüft“, sagt der Polizeisprecher zur WAZ.