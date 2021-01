Polizei stoppt berauschten E-Scooter-Fahrer in Herne

Zwei Jugendliche aus Herne sind am Montag (25. Januar) beim gemeinsamen Fahren auf einem E-Scooter von der Polizei gestoppt worden.

Herne. Jugendliche sind in Herne beim gemeinsamen Fahren auf einem E-Scooter erwischt worden. Der Fahrer hatte zuvor einen Joint geraucht.

Streifenbeamte der Polizei haben am späten Montagabend (25. Januar) zwei junge Herner im Alter von 16 und 17 Jahren angehalten, die zu zweit auf einem elektrischen Roller in Crange unterwegs waren. Der 16-jährige Fahrer hatte zuvor Drogen konsumiert.

Die Polizisten sind gegen 22.10 Uhr im Bereich der Rathausstraße auf das Duo aufmerksam geworden. Da es verboten ist, E-Scooter mit mehr als einer Person zu benutzen, hielten die Beamten die beiden Herner an und kontrollierten sie. Der 16-Jährige erzählte, er habe seinen Kumpel soeben von der Arbeit abgeholt und wolle ihn nun zum Bus bringen. Auf Nachfrage gab er außerdem an, kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben. Ein Drogenschnelltest schlug positiv auf Cannabis an.

Die Polizisten nahmen den 16-Jährigen mit auf die Wache und schrieben eine Anzeige. Anschließend brachten Sie den Jungen nach Hause.

