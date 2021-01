Privatschule Constantin - Die richtige Schule für Ihr Kind?

Herne. Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Privatschule Constantin.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten der Privatschule Constantin (Waldschule).

Name der Schule: Privatschule Constantin (Studyarts Waldschule)

Name der/des Schulleiters*in: Markus Lülf

Zahl der Schüler: Pro Klasse maximal 15 Schüler/-innen, derzeit 3-7.

Maximale Aufnahmekapazität der Schule: 130 Schüler/-innen

Zügigkeit in Klasse 5: einzügig

Schulbeginn: 8:30 Uhr

Motto: Wissen und Werte

Fremdsprachen: Englisch, Französisch, Spanisch, Latein, (Chinesisch). Zweite Fremdsprache bereits ab Klasse 5!

Schulabschlüsse, die erworben werden können: Fachoberschulreife (FOR), Abitur, Fachabitur (schulischer Teil)

Kooperationen mit anderen Schulen: -

Kooperationen mit Unternehmen oder Einrichtungen: -

Auswahlkriterien bei Überhang der Anmeldungen: Chronologisch

Betreuungszeit/Betreuungsangebote: Laut Schulkonzept Unterrichtsschluss und damit Schultagsende 13:30 Uhr

Individuelle Förderung: Binnendifferenzierter Unterricht, Zusatzunterricht im angeschlossenen Bildungsinstitut

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Freiwillig nach England, Klasse 9/10

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Nein, da keine Betreuung am Nachmittag

Welche AGs werden angeboten? Bienenvolk, Homepage, Robotik, 3D-Druck, China

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung?

- Umwelt/Nachhaltigkeit

- Technik/PC

- Sonstiges: Geschichte

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Bushaltestelle gegenüber der Schule

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung? Ja

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

WLAN in allen Räumen, digitale Tafeln (Smartboards) in allen Unterrichtsräumen, Tablet-PC mit digitalen Unterrichtswerken für jeden Schüler ab Klasse 5





Das ist uns wichtig:

Individuelles Eingehen auf Stärken und Schwächen der Schülerin/ des Schülers (auch z.B. bei Hochbegabung), harmonische Schulgemeinschaft, Stärkung der Persönlichkeit und Vermittlung von Werten.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Durch die sehr kleinen Klassen können die Lehrkräfte jedem Schüler gerecht werden. Die Schule verfügt über modernes Mobiliar und eine Ausstattung, die dem Stand der heutigen Technik entspricht. Geschichtsträchtiges gepflegtes Schulgebäude in schöner Waldrandlage.

Internet: studyarts.de/schule

