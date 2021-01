Radfahrer in Herne festgenommen: Polizei entdeckt Kokain

Herne. Weil er eine rote Ampel nicht beachtete, hielt die Polizei einen Herner Radfahrer an. Bei der Kontrolle benahm er sich auffällig.

Zum Ablauf: Am Westring beobachtet eine Streifenwagenbesatzung am Dienstag gegen 18.45 Uhr, wie ein Radfahrer in Höhe der Cranger Straße das Rotlicht der Ampel nicht beachtet. Die Polizeibeamten halten daraufhin den Mann an und bitten ihn, seinen Ausweis auszuhändigen.

Bei der Kontrolle wird der 30-Jährige zusehends nervöser und will eine seiner beiden Hände nicht aus der Jackentasche ziehen. Nicht ohne Grund: So finden die Polizisten bei der Durchsuchung eine faustgroße Tüte mit einer weißen Substanz - wie sich etwas später auf der Wache herausstellt, knapp 100 Gramm Kokain. Darüber hinaus entdecken die Beamten sechs kleinere Tütchen mit dem Rauschmittel in den Socken des Herners.

Sie stellen das Rauschgift sicher, nehmen den Mann fest und bringen ihn zur Bochumer Kriminalwache. Im Rauschgiftkommissariat (KK 14) dauern die Ermittlungen zurzeit noch an.

