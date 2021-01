Radfahrerin (57) aus Herne wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Rettungswagen brachte die gestürzte Hernerin in ein Krankenhaus.

Herne. Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine Radfahrerin am Herner Stadtgarten schwer verletzt worden. Sie kam ins Krankenhaus.

Schwerer Unfall in Herne-Mitte: Ein 47-jähriger Autofahrer aus Dortmund und eine 57-jährige Radfahrerin aus Herne sind am Dienstagvormittag zusammengestoßen. Die Hernerin kam ins Krankenhaus.

Gegen 11.40 Uhr war die Frau nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei auf der Straße Am Stadtgarten in Richtung Schaeferstraße unterwegs. In Höhe der Rechtskurve nahe des Fußballplatzes kam ihr der Autofahrer entgegen. Aus noch ungeklärter Ursache stieß er mit seinem Außenspiegel gegen das Fahrrad. Die 57-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu.

Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus, wo sie stationär behandelt wurde.