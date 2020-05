Rattenplage in Herne? SPD weist neuen CDU-Vorstoß zurück

Herne. Gibt es in Herne eine Rattenplage oder sieht die CDU hier „weiße Mäuse“, wie die SPD sagt? Das war Thema im Ausschuss. Was die Stadt berichtet.

Gibt es in Herne ein ernsthaftes Rattenproblem? Aus Sicht der CDU durchaus, was sich in den vergangenen Jahren in gefühlt 23 Initiativen von Partei und Ratsfraktion niedergeschlagen hat – so auch in einem Antrag für die aktuelle Sitzung des Umweltausschusses am Mittwoch. Der SPD platzte angesichts des neuerlichen Vorstoßes des Ratskooperationspartners allerdings fast der Kragen.

Zahl der Meldungen hat leicht zugenommen

SPD-Ratsherr Roberto Gentilini feuerte im Bürgersaal der Akademie Mont-Cenis mehrere Breitseiten auf die Union ab. Er warf der CDU vor, dieses Thema ohne wirklichen Anlass „am Köcheln zu halten“. „Es gibt Leute, die sehen weiße Mäuse. Einige sehen stattdessen offenbar Ratten“, so der umweltpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion in Richtung Union. Er hoffe, dass diese „Never Ending Story“ nun endlich abgeschlossen werde.

Björn Wohlgefahrt (CDU) - hier mit der Umweltausschussvorsitzenden Barbara Merten (CDU) bei einer Aktion zum Schutz der Gewässer - regt einen „Runden Tisch Ratten“ an. Foto: CDU

Björn Wohlgefahrt (CDU) machte der SPD hier jedoch kaum Hoffnung: Er kündigte an, dass seine Fraktion einen bei der Stadtverwaltung angesiedelten „runden Tisch“ zum Thema Ratten anregen werde. Und zumindest in einem Punkt erhielt die christdemokratische Anti-Ratten-Fraktion in der Sitzung ein wenig Futter von der Stadt: Michael Torkowski vom Fachbereich Öffentliche Ordnung berichtete, dass die Zahl der Bürgermeldungen über Ratten von Januar bis April bei 350 gelegen habe. Das lasse angesichts von bisher rund 1000 Meldungen im Jahr auf einen leichten Anstieg schließen. Auch die CDU hatte vor der Ausschusssitzung von einer „Verdichtung“ der Berichte von Bürgern gesprochen.

Kritik am Fachbereich Öffentliche Ordnung

Viel mehr Erkenntnisse in Sachen Rattenpopulation lieferte die Ausschuss-Sitzung trotz der in Corona-Zeiten geradezu inflationären Teilnahme von Fachleuten aus Behörden allerdings nicht. Sowohl Vertreter von Entsorgung Herne als auch von Stadtentwässerung Herne (SEH) konnten die Beobachtungen der CDU bzw. von Bürgern aus ihrem jeweiligen Bereich (Kanalisation, Müllabfuhr, Straßenreinigung) nicht bestätigen.

Zum Unwillen von CDU und auch Teilen der SPD blieb eine Frage allerdings unbeantwortet: Der Fachbereich Öffentliche Ordnung konnte nicht sagen, welche „Hot Spots“ es in Herne und Wanne-Eickel gebe, sprich: wo sich im Stadtgebiet Meldungen von Bürgern über Ratten konzentrierten. Darüber gebe es im Ordnungsamt keine Erhebungen, so Torkowskis für die Politik sehr unbefriedigende Antwort.