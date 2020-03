Raubüberfall mit Elektroschocker: Herner Schüler vor Gericht

Schwerverbrecher-Vorwürfe gegen zwei 16 und 19 Jahre alte Schüler aus Herne: Knapp acht Monate nach einem mutmaßlichen Raubüberfall mit einem Elektroschocker hinter dem Herner Bahnhofsgelände muss sich das Teenager-Duo seit Freitag vor dem Bochumer Landgericht verantworten.

Als „Lockvogel“ soll sogar ein Kind mit in den Coup verstrickt gewesen sein. Es war am frühen Morgen des 24. Juli 2019, als die zwei Herner und ihr minderjähriger Freund laut Anklage gegen 6.30 Uhr am Herner Bahnhof auf das spätere Opfer getroffen sind.

Mittäter lässt Elektroschocker aufblitzen

Unter dem Vorwand, mit ihm einen Joint rauchen zu wollen, soll der Minderjährige den ihm unbekannten Zeugen angesprochen und „auf eine Grünfläche hinter dem Bahnhofsgelände“ gelockt haben. Dort angekommen ging es laut Staatsanwaltschaft sofort zu Sache: Der 16-jährige Angeklagte soll den Nachtschwärmer in den Schwitzkasten genommen, kräftig dessen Hals gewürgt und ihn so schließlich zu Boden gebracht haben.

Dann soll dem späteren Opfer ein metallischer Gegenstand – vermutlich ein Schraubenschlüssel, so die Anklageschrift – an den Hals gehalten worden sein, ehe der strafunmündige Mittäter schließlich zwei bis dreimal zur Einschüchterung einen Elektroschocker aufblitzen lassen haben soll.

Dann ging laut Anklage alles ganz schnell: Die drei Täter sollen das wehrlos am Boden liegende Opfer gefilzt und aus einer Umhängetasche ein Portemonnaie, Kopfhörer, eine „Power-Bank“ (Zusatzakku) sowie eine E-Zigarette geraubt haben. Der minderjährige Täter soll dann sogar auch noch das Smartphone (i-Phone 7) aus der Hosentasche des Nachtschwärmers gegriffen und einen schwarzen „Gucci“-Ledergürtel aus der Hose gezogen haben, ehe die Täter schließlich flüchteten.

Jugendliche kündigen Geständnisse an

Die beiden Angeklagten kündigten beim Prozessauftakt vor der 8. Jugendkammer über ihre Anwälte weitgehende Geständnisse an. „Mein Mandant räumt ein, an der Raubtat beteiligt gewesen zu sein. Es hat sich im Wesentlichen so zugetragen, wie es in der Anklage steht“, erklärte Verteidiger Wolfgang Bruch für den 16-jährigen Herner.

Drogenhandel, Polizisten-Beleidigung, gefährliche Körperverletzung: Der drei Jahre ältere Mitangeklagte ist über den Raub-Coup am Herner Bahnhof hinaus auch noch wegen weiterer Vorwürfe angeklagt. Der 19-Jährige sitzt zurzeit auch in U-Haft. Am 14. Mai 2019 war der Teenager auf dem Konrad-Adenauer-Platz kontrolliert und bei ihm dabei 100 Euro „Dealgeld“ sowie 29 verkaufsfertig abgepackte Marihuana-Tütchen gefunden worden. „Diesen Vorwurf räumt er vollumfänglich ein und auch er war an dem Raub beteiligt“, sagte Verteidiger Ingo Benninghoven.

Haupt-Anklage lautet: Schwerer Raub

Auch sei der 19-Jährige nachts gegen 2.30 Uhr bei einer wüsten Straßenprügelei auf der Bahnhofstraße dabeigewesen. Die obszöne Beleidigung mehrerer Polizisten im Anschluss an die Festnahme nach dem E-Schocker-Raub auf der Herner Polizeiwache bestreitet der 19-Jährige jedoch.

Die Haupt-Anklage lautet auf schweren Raub. Im Erwachsenenstrafrecht drohen dafür mindestens fünf Jahre Haft. Bei dem 16-jährigen Angeklagten steht jedoch bereits jetzt fest, dass am Ende das (mildere) Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen muss.