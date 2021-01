Realschule Sodingen - Die richtige Schule für ihr Kind?

Herne Welches ist die richtige weiterführende Schule für mein Kind? Alle Infos zu den Schulen in Herne. Hier: Die Realschule Sodingen.

Vor den Anmeldungen für die Aufnahme in die 5. Klassen im Februar machen sich Eltern und Kinder die Wahl der richtigen Schule häufig nicht leicht. Die WAZ hat deshalb allen weiterführenden Schulen in Herne und Wanne-Eickel einen besonderen Fragebogen rund um das Schulleben zugeschickt. Er soll bei der Wahl der richtigen Schule für Ihr Kind helfen. Hier sind die Antworten der Realschule Sodingen.

Name der Schule: Realschule Sodingen

Schulleitung: Rabea Garczarek

Zahl der Schüler: 570

Zügigkeit in Klasse 5: 3-zügig

Schulbeginn: 7.45 Uhr

Motto: Lernen, Lachen, Leben - Wir machen stark für die Zukunft.

Fremdsprachen: Englisch, Französisch

Schulabschlüsse, die erworben werden können:

Fachoberschulreife (ggf. mit Qualifikation zum Besuch der gymnasialen Oberstufen)

Kooperationen mit anderen Schulen:

Grundschulprojekt "Heißer Draht" (Schüler lernen mit Schülern)

Kooperationen mit Unternehmen oder Einrichtungen:

TalentKolleg Ruhr (Talentförderung), Familien- und Krankenpflege e.V. (Sozialpraktikum), Bildungszentrum des Handels e.V. (Projekt „Lebenswelten aktiv gestalten“), Zeitzeugen-Gespräche, Stadtwerke Herne (Bewerbungstraining), Else-Drenseck-Seniorenzentrum, HCR (Busbegleiter)

Betreuungszeit/Betreuungsangebote:

7.45 -13.40 Uhr/ 14.48 Uhr Unterrichtszeit, danach Ganztagsbetreuung incl. Hausaufgabenbetreuung bis 16.00 Uhr

Individuelle Förderung:

Individuelle Fördermaßnahmen in Kleingruppen, Nachhilfe-Angebote im Ganztagsbereich, Neigungsangebote im AG-Bereich, Talentförderung durch TalentKolleg, Projekt „Lebenswelten aktiv gestalten“

Gibt es einen obligatorischen oder freiwilligen Auslandsaustausch? Wenn ja, in welcher Klasse und wohin?

Nein, aber regelmäßige Klassenfahrten und der Besuch außerschulischer Unterrichtsorte gehören zum Schulprogramm.

Gibt es eine Mensa? Von wem wird das Essen geliefert?

Ja, das Essen wird von verschiedenen Caterern abwechslungsreich zusammengestellt und durch eine frische Salat- und Obst-Auswahl ergänzt. Ein Wasserspender steht zur Verfügung.

Welche AGs werden angeboten?

Fußball, Basketball (Kooperation mit dem Herner TC), Schwimmen (Kooperation mit der DLRG), Tanzen, Chor, Band, Theater, Mofa-Kurs, Kreativ-Angebote, Schulsanitäter, Fahrzeugbegleiter, Trampolin AG (Kooperation mit Börnig-Sodinger TV)

Welche Themen finden an Ihrer Schule besondere Beachtung?

Sport, Musik, Berufswahlorientierung

Wie ist die Schule im ÖPNV erreichbar?

Linie 311, 321, 351 & 333. Wir haben eigene Schulbus-Haltestelle.

Können Schüler mit dem Fahrrad kommen/ Stehen Fahrradständer zur Verfügung?

Die Schülerinnen und Schüler können ihr Fahrrad in dem Fahrradständer auf dem Schulhof abstellen.

Wie ist die Schule in Sachen Digitalisierung aufgestellt?

Zurzeit haben wir drei Räume mit PCs/Laptops ausgestattet. In den Fachräumen verfügen wir über Whiteboards. Mobile Beamer können in allen Räumen eingesetzt werden. Eine weitere Ausstattung mit IPads ist zugesagt. Ein Messenger und ein Schüler-Lehrer-Netzwerk ermöglichen den Austausch von Informationen und Unterrichtsmaterialien.

Das ist uns wichtig:

- Wir ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern ihre Talente und Neigungen zu entdecken und auszubauen und so eine berufliche Perspektive zu entwickeln.

- Wir erziehen unsere Schülerinnen und Schüler zu einem respektvollen und toleranten Umgang miteinander.

- Wir gestalten den Unterricht so, dass sich unsere Schülerinnen und Schüler in der modernen Welt zurechtfinden.

- Wir legen Wert auf ein vielfältiges Miteinander.

Warum sollte sich ein Schüler dazu entschließen, an Ihre Schule zu wechseln?

Die Realschule Sodingen sieht jedes Kind in seiner Individualität. Wir stärken unsere Schülerinnen und Schüler in ihrer Persönlichkeit und bereiten sie auf das Leben vor.

Internet: www.realschule-sodingen.de

