„Revierblick“: Ruben Becker zeigt Fotos im Herner Rathaus

Seinen „Revierblick“ zeigt der in Herne geborene Fotograf Ruben Becker ab sofort im Rathaus in Herne. Es sind Blicke auf ehemalige Zechenanlagen, Fördertürme, Häfen oder Halden.

Ruben Becker taucht seine „Ruhrblick“-Motive in ein ganz besonderes Licht. Dunkle Silhouetten zeichnen sich vor blauen oder rot-orangenen Hintergründen ab. Ein schwarzes Etwas wächst filigran aus einer unbestimmten schwarzen Fläche in die Höhe. Farbige Schlieren ziehen sich über die Bildfläche. Schematisch zeichnen sich dunkle Linien ab. Die aufgehende Sonne spiegelt sich im Wasser und hüllt die Natur mit ihren Reflexionen ein.

Herne: Er fotografiert bei Sonnenaufgang oder -untergang

Ruben Becker ist in Herne kein Unbekannter: Hier stellte er Fotos 2019 in der Haranni Clinic aus. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Es sind Motive aus der Region, die man kennt: die Jahrhunderthalle in Bochum, das Geleucht auf der Halde bei Moers, die achterbahnartige Treppe „Tiger and Turtle“ in Duisburg, der Gasometer von Oberhausen, das Dortmunder U oder einer der noch verbliebenden Fördertürme. In Beckers Fotografien wird aber das besondere Licht zum wichtigen Gestaltungsmerkmal. Er fotografiert in den Zeiten, wenn die Sonne aufgeht oder untergeht. Das Morgenrot und die „blaue Stunde“ liefern die farbigen Hintergründe seiner Bilder. „Man muss schon mal früh aufstehen, um solch ein Licht einzufangen“, erzählt er. Und oft bleibe nur ein sehr kurzer Augenblick, um genau den spannenden Eindruck des Lichts festzuhalten.

Einen Computer braucht er für die Bildbearbeitung nicht. Das Licht allein schafft die Bildtiefe und die Harmonie im Bild. Menschen sucht man auf seinen Fotos allerdings vergeblich. „So früh morgens ist halt kaum jemand unterwegs“, erklärt er lächelnd. „Ich entdecke das Ruhrgebiet von seiner schönsten Seite – wenn die Sonne zur goldenen oder blauen Stunde die Industriedenkmäler in ein fantastisches Licht taucht“, schreibt Ruben Becker selbst zu seinen Bildern.

Die Ausstellung „Revierblick“ ist im Herner Rathaus (Friedrich-Ebert-Platz) zum 31. August zu sehen. Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr.