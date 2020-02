Rosenmontagszug: Herner Narrenvolk trotzt schlechtem Wetter

Schon am Montagmorgen sind die letzten Sorgen weggeblasen. Kein Sturm, nur etwas Regen: Der Rosenmontagszug kann wie geplant stattfinden. Aufatmen nicht nur bei der 1. Herner Karnevalsgesellschaft (HeKaGe), sondern auch bei Tausenden Narren, die am Rand des Zuges ausgelassen feiern.

Vor allem Kinder in den buntesten Kostümen sind vertreten: Kleine Marienkäfer, Polizisten und Prinzessinnen halten ihre Jutebeutel und Rucksäcke weit geöffnet, um möglichst viele Bonbons, Popcorn und Bälle zu fangen. Die Größeren, die ebenfalls viel Kreativität in ihre Kostüme gesteckt haben, freuen sich da wohl eher über die geworfenen Rosen und runtergereichten Bierbecher.

Frank Dudda begrüßt den Zug mit grüner Sonnenbrille

Vor allem die Kinder waren gut gelaunt. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Pünktlich um 12 Uhr geht es in Sodingen los: 14 Wagen, sechs Fußgruppen und vier Musikgruppen schlängeln sich über die Mont-Cenis-, Schul- und Viktor-Reuter-Straße bis zum Robert-Brauner-Platz. Dort werden sie vom HeKaGe-Präsidenten Klaus Mahne und weiteren Gästen auf der Ehrentribüne begrüßt. Mit dabei ist auch Oberbürgermeister Frank Dudda, der gut gelaunt und mit großer grünen Sonnenbrille den eintreffenden Narren zuwinkt.

„Herne Helau“, ruft Mahne in sein Mikrofon und stellt die einzelnen Wagen vor. So wie den bunten Wagen des Dienstagsclubs, der bereits seit 2004 jedes Jahr beim Umzug mitmacht. Als Mahne erfährt, dass eine Närrin auf dem Wagen Geburtstag hat, stimmt er spontan ein Geburtstagsständchen an. Alle Narren auf dem Robert-Brauner-Platz stimmen mit ein.

Beim Einfahren des Wagens mit dem Stadtprinzenpaar Andreas I. und Jennifer I. wird es besonders laut: Helau-Rufe, Applaus und ganz viel Kamelle. Auch beim Kinderprinzen-Wagen mit Kinderprinzessin Dalisha I. und ihrer Adjutantin Leonie stimmen die Herner Narren laut in die Helau-Rufe des Präsidenten ein.

Eine Jury bewertet die Wagen

Lokales Entsorgung Herne reinigt die Straßen Entsorgung Herne war beim Rosenmontagszug in Herne mit zwei Großkehrmaschinen, vier Gehwegkehrmaschinen, zwei kleinen Lkw und zwei weiteren Lkw, die zur Streckenabsperrung eingesetzt worden sind, unterwegs, teilt Barbara Nickel, Sprecherin von Entsorgung Herne, mit. Im Einsatz waren insgesamt 14 Mitarbeiter. Am Dienstagmorgen wird noch eine Nachreinigung vorgenommen, so die Sprecherin.

Neben den Ehrengästen begutachtet auch eine Jury die Wagen und Laufgruppen. Wie in jedem Jahr werden die besten Wagen am Tag nach Rosenmontag bei der Baccus-Beerdigung geehrt. Kurz nachdem die letzten Wagen den Platz verlassen haben, stehen die Sieger fest: Bei den Gruppen konnte des BSV Holthausen die Jury überzeugen. Die Lebenshilfe und die Tanzgarde Ickern landen auf Platz zwei und drei.

Der Wagen der Haranni-Klinik hat die Jury überzeugt. Er befasste sich thematisch mit der entfleuchten Kobra. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Bei den Wagen liegt der der ASB-Jugend an der Spitze. Die Haranni-Klinik schafft es auf den zweiten Platz. Mit dem Spruch „Endlich ist Herne weltweit bekannt. Danke Kobra!“ sind sie in diesem Jahr ein Hingucker, war doch die entfleuchte Kobra im vergangen Jahr das Topthema in Herne. Der Wagen der Eiskalten Engel schafft es auf Platz drei.

Fazit der Polizei und der Stadt: Alles gut gelaufen

Und was hat den Narren am Rand am besten gefallen? „Alles war super“, sagt Svenja, die mit ihren beiden Kindern und ihrem Mann zum Umzug gekommen ist. Früher sei sie selbst Funkenmariechen gewesen, „jetzt mit den Kindern macht es natürlich wieder richtig viel Spaß.“ Trotz des schlechten Wetters lässt sich auch Claudia, die als Dino verkleidet ist, nicht abschrecken. „Klar, das ist nicht so schön, aber halb so schlimm.“ Sie gehe ganz bewusst und gerne zum Herner Umzug. „Hier ist es nicht so riesig und übersichtlicher“, sagt sie.

Am Ende ziehen also nicht nur die Gäste und die HeKaGe ein positives Fazit, auch Polizei und Stadt vermelden: Alles ruhig – der Rosenmontagszug 2020 verlief ohne Komplikationen. „Nur am Kurt-Edelhagen-Platz in Sodingen mussten einzelne Fahrzeuge abgeschleppt werden“, sagt Stadtsprecher Christoph Hüsken.