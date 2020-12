Silvester So fahren die Busse in Herne an Silvester und Neujahr

Herne. Silvester fahren die Busse der HCR in Herne bis etwa 22 Uhr. Wegen der Pandemie entfällt weiterhin das Nacht-Express-Angebot.

Silvester verkehren die HCR-Busse in Herne bis etwa 22 Uhr nach dem bekannten Samstagsfahrplan. Am Neujahrstag seien die Busse dann wieder ab circa 10 Uhr auf der Strecke, teilt die HCR mit. Pandemiebedingt entfalle weiterhin das Nacht-Express-Angebot.

Die einzelnen Fahrten seien auch in der HCR-App und über die elektronischen Fahrplanauskunft abrufbar. Die HCR-Kunden-Center seien am letzten Tag des Jahres bis 13 Uhr geöffnet, so die HCR. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten sei das Service-Telefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (0,20 Euro/Anruf aus dem deutschen Festnetz; mobil max. 0,60 Euro/Anruf) rund um die Uhr erreichbar.

