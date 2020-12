Jahresrückblick So war das Jahr 2020 in Herne - Ein Rückblick im News-Ticker

Herne Das Jahr 2020 geht zu Ende. Was war wichtig in Herne? Was bewegte die Menschen? Hier ein Überblick in unserem Newsticker.

Januar

"Besorgte Bürger" und Anhänger bei einem der letzten Spaziergänge durch Herne am 23. Januar. Foto: Bastian Haumann

Kassenbon-Pflicht: Bäcker über neue Verordnung verärgert +++ Oberbürgermeister: Frank Dudda strebt zweite Amtszeit an +++ Proteste: Die besorgten Bürger "spazieren" wieder durch die Innenstadt +++ Bioladen: Kornmühle eröffnet ersten Unverpackt-Bereich in der Stadt +++ Shamrockpark: Neue Journalistenschule ist eröffnet +++ Ostbachverlegung: 200 Bäume müssen gefällt werden +++ Ev. Kirche: Superintendent Reiner Rimkus kündigt Abschied an +++ Wanner Hbf: Ehemalige Langzeitarbeitslose sorgen für Ordnung +++ Shoah-Mahnmal: Bronzetüren sollen Denkmal schützen ++++ Lidl: Unternehmen baut Verteilzentrum an Bochumer Grenze +++ Pest: Ausstellung erklärt Umgang mit Seuchen

Februar

Eng, voll, ausgelassen: So ging Karneval kurz vor Corona. Foto: Klaus Pollkläsener

Parken: Gebühr kann per Handy bezahlt werden +++ Partnerstadt: Luzhou (China) bittet um Masken +++ LKW: Bürger sauer über parkende Laster +++ „Spaziergänge“: Rechte beenden Märsche durch Herne +++ Grüne: Pascal Krüger zum OB-Kandidaten gekürt +++ Sturm: „Sabine" sorgt für Wirbel +++ Gin: Wanne-Eickeler kreieren Alpako Gin +++ General Blumenthal: BI Stadtwald lehnt Internationale Technologiewelt ab +++ Klavierfestival Ruhr: Martin Stadtfeld soll im Kuz spielen +++ Pottmühle: Familienbetrieb in Wanne produziert Öle in Bioqualität +++ Virus: Herne bereitet sich auf das Coronavirus vor +++ Fleischerei: Schuster verabschiedet sich nach 96 Jahren +++ Veganes Eiscafé: „Emma the Mu“ eröffnet

März

Nach der Premiere kam der Lockdown: Das Musikstück „Ich bin Liebe“ vom Theater Kohlenpott konnte nur einmal am 13. März gespielt werden. Foto: Klaus Pollkläsener

E-Roller: Circ zieht sich zurück +++ Corona: Diagnosezentrum nimmt Arbeit auf +++ Pandemie: Stadt meldet +++ Schulen: bis nach den Osterferien geschlossen +++ Corona: Zwangspause für Gastronomen, Kulturschaffende und Reiseveranstalter +++ Grüne: Parteichefin Susanne Marek tritt zurück +++ Service: Einzelhändler und Gastronomen liefern aus +++ Revierpark: 50-Jahr-Feier gestrichen +++ Krankenhäuser: Erste Infizierte aufgenommen +++ Elektroauto: Mosolf baut Tropos Able +++ Song: Sebel singt über Corona ++ Dezernentin: Gudrun Thierhoff tritt in den Ruhestand

April

Das Autokino am Wananas haben Filmwelt Herne und die Herner Bädergesellschaft auf die Beine gestellt. Es ist das zweite nach dem Auftakt von LMV im Revierpark. Foto: Bastian Haumann

Online-Supermarkt: Picnic nimmt Lager in Betrieb +++ Chemie: Ineos produziert Desinfektionsmittel +++ Service: Stadt stellt neue App vor +++ Suez: BI warnt vor Extrembelastung +++ Corona: Weniger Fälle als in Nachbarstädten +++ Revierpark: LMV plant Autokino +++ AfD: Kreisverband ist gespalten +++ Städtepartnerschaft: Luzhou schickt 20.000 Masken +++ Corona: Behandlungszentrum eröffnet +++ Crange: OB will Kirmes verschieben +++ Einzelhandel: Geschäfte in der City öffnen wieder +++ Filmwelt: zweites Autokino in Wanne +++ Schulen: Neustart +++ Maskenpflicht: Erste positive Bilanz +++ Comedy Night: Spaß im Autokino

Mai

Nach dem Lockdown dürfen auch die Kirchen wieder öffnen. Foto: Alexa Kuszlik

Corona: Friseure dürfen wieder öffnen +++ Cranger Kirmes: Auch eine Verlegung in den Herbst wird abgesagt +++ Nach dem Lockdown: Spielplätze, Kirchen und Schulen öffnen wieder +++ Gastronomie: Restaurants dürfen mit einem Sicherheitskonzept wieder öffnen +++ Wehouse: Der erste Bauabschnitt im alten Bunker in Sodingen ist beendet +++ „Hotte“: Horst Schröder erhält das Bundesverdienstkreuz +++ Kommunalwahlen: Oberbürgermeister Frank Dudda will wieder für den Posten des Oberbürgermeisters kandidieren

Juni

Die Grundschulen haben im Juni wieder ihren Betrieb aufgenommen. Dabei gab es für die Schüler einiges zu beachten. Foto: Juergen Theobald

Ruhr Valley: Herne wird Sitz der Hochschulallianz +++ Cranger Kirmes: Die erste Rummel-Gastro ist gestartet +++ Oskar am Kanal: Steinmeister übernimmt Biergarten an der Künstlerzeche +++ Schlagstock: Polizeieinsatz in Herne löst im Internet eine Debatte aus +++ Verzehrempfehlung: Anwohner sorgen sich um erhöhte PCB-Werte im Umfeld von Silex +++ Corona: Nach zwei Monaten Betrieb an der Ludwigstraße hat das Covid-19-Behandlungszentrum wieder geschlossen +++ Internationale Technologiewelt: Rat macht Weg frei für die Entwicklung der Zechenbrache General Blumenthal

Juli

Die Stadt Herne hat im Juli die erste Sirene an der Künstlerzeche Unser Fritz aufgebaut. 25 sollen bis 2021 folgen. Foto: Grafik: Helge Hoffmann

Shamrockpark: Hilton will in Herne ein Hotel eröffnen +++ Jugendverkehrsschule: Verkehrsübungsplatz der Verkehrswacht soll ans Heimatmuseum nach Unser Fritz ziehen +++ Evangelischer Kirchenkreis: Arno Wittekind möchte neuer Superintendent werden +++ Sommer Open-Air: Comedy und Konzerte finden corona-konform im Südpool statt +++ Kriminalität: Die Zahl der Einbrüche ist in der Corona-Krise stark gesunken +++ Warnsystem: Die Stadt stellt bis 2021 25 Sirenen auf

August

Die Cranger Kirmes fällt wegen Corona aus, dafür gibt’s auf dem Kirmesplatz einen „Rummelgastro“. Dort wurde auch die „Eröffnungsfeier“ der Cranger Kirmes gefeiert. Mit dabei waren (v.l.) Oberbürgermeister Frank Dudda, Markus Heynicke von der Warsteiner-Brauerei und Timo Lichte vom Fischhaus Lichte. Foto: Rainer Raffalski

Kinder: Kitas kehren ab dem 17. August in den Regelbetrieb zurück +++ Schulen: Nach den Sommerferien beginnt der Regelunterricht mit Maskenpflicht +++ Cranger Straße: Die Polizei soll bis Ende 2022 eine neue Wache bekommen +++ Busse: HCR bietet Fahrgästen kostenloses WLAN +++ RKI: Herne liegt bundesweit auf Platz 1 der Corona-Neuinfektionen (mit einer 7-Tage-Inzidenz von 32,6 am 19. August) +++ Crange: Weihnachtszauber soll als Freizeitpark starten +++ Haushalt: Stadt rechnet wegen Corona-Krise mit einem Verlust von bis zu 50 Millionen Euro +++ Großbaustelle: Bochumer Straße erhält 2021 neue Asphaltdecke

September

Bei der Kommunalwahl im September siegt die SPD klar: OB Frank Dudda (Mitte) geht in eine zweite Amtszeit, die SPD-Fraktion im Stadtrat um Fraktionschef Udo Sobieski (l.) wird mit Abstand wieder stärkste Fraktion. Zufrieden: Hernes SPD-Chef Alexander Vogt (r.). Foto: Klaus Pollkläsener

Begrünung: Stadt will bis 2027 knapp 1500 Bäume pflanzen +++ Schulen: Stadt testet Luftreiniger in Klassenzimmern +++ Kommunalwahl: Fünf OB-Kandidaten diskutieren in den Flottmann-Hallen +++ Verkehr: Neue Fahrradstraße an Bochumer Straße sorgt für Verwirrung +++ Mobilität: Die HCR bringt den ersten Elektrobus auf die Straße +++ Kommunalwahl: Frank Dudda und SPD gewinnen deutlich +++ Verdi: Warnstreik legt Busse, Bahnen, Kitas und Verwaltung lahm +++ Karneval: HeKaGe sagt Rosenmontagszug ab

Oktober

Claudia Reifenberger wird zur neuen Superintendentin des Evangelischen Kirchenkreises gewählt. Sie tritt im Dezember die Nachfolge von Reiner Rimkus an. Foto: Alexa Kuszlik

Risikogebiet: 7-Tage-Inzidenz klettert in Herne auf 56,2 +++ Kinder: Wegen Corona werden St. Martinszüge abgesagt +++ Kirchenkreis: Claudia Reifenberger wird als Superintendentin gewählt +++ Rat: SPD und CDU einigen sich auf Fortsetzung der großen Koalition +++ Großbaustelle: A43 soll bis 2030 sechs Spuren erhalten +++ Budenzauber: Aufgrund der hohen Infektionszahlen werden der Weihnachtsmarkt in Mitte +++ Lockdown: Ärger bei Gastronomie, Hotellerie, Kultur und Sport über neue Regeln ab November

November

Die Stadt Herne entzerrt den Schulbeginn am Morgen, damit es in der Corona-Krise in den Bussen nicht zu voll wird. Foto: Rainer Raffalski

Verzögerung: Neue Feuerwache in Herne kommt erst 2024/2025 und kostet jetzt 98 Millionen Euro +++ Corona: Stadt sperrt Turnhallen für den Schulsport +++ Wanne: Uwe Purwin ist neuer Bezirksbürgermeister +++ Schulen starten gestaffelt: Stadt entzerrt wegen Corona das morgendliche Gedränge +++ Gewählt: Arnold Plickert neuer Bezirksbürgermeister in Eickel +++ Herne-Süd: Stadt führt Parkraumbewirtschaftung ein +++ Multifunktionshalle: Stadt kündigt Bau am Hölkeskampring für 5 Millionen Euro an +++ Automobilzulieferer: Sinterwerke wollen 58 Jobs streichen +++ Ausbau: Marien Hospital kündigt Parkhaus und Labor sowie Erweiterung des Lukas-Hospiz an +++ Neuauflage von Rot-Schwarz: SPD und CDU unterzeichnen Koalitionspapier

Dezember

Im Seniorenhaus Crange an der Dorstener Straße gab es im Dezember einen Corona-Ausbruch mit drei Toten. Foto: Dietmar Wäsche

Pflanzmaßnahme: Stadt setzt mehrere tausend Bäume auf Fläche neben dem Wertstoffhof +++ Kirmesplatz: Anwohner klagen über Müll, Lärm und Fäkalien durch campierende Lkw-Fahrer +++ Gymnasium Eickel: Religionskurs gewinnt 1. Platz beim Dr. Otto-Ruer-Preis über Arbeit über jüdisches Leben +++ Corona-Ausbruch: Am Evangelischen Krankenhaus an der Wiescherstraße infizieren sich 40 Mitarbeiter und Beschäftigte +++ Schutztore funktionieren nicht: Überarbeitetes Shoah-Mahnmal in Herne-Mitte wird nicht fertig +++ Rats-TV: Politik macht Weg frei über Live-Übertragungen aus dem Rat +++ Seniorenhaus Crange: Drei Tote und 35 infizierte Bewohner und Mitarbeiter

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.