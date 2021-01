Spielezentrum Herne empfiehlt "Paris - Stadt der Lichter"

Thomas Moder, Leiter des Spielezentrums Herne, in der Spieliothek.

Herne. Jeden zweiten und vierten Samstag empfiehlt das Herner Spielezentrum ein aktuelles Spiel. Heute geht es mit Thomas Moder nach Paris.

Mit „Paris“ bietet der Kosmos Verlag ein neues Zwei-Personen-Spiel an. In zwei Phasen müssen die Spielenden geschickt Straßen und Häuser errichten und so möglichst viele Punkte machen.

Spiel für zwei Personen

In der ersten Phase kann abwechselnd entweder genau ein Straßenplättchen auf dem Spielfeld platziert werden, oder es wird ein offenes Gebäudeplättchen für später ausgewählt. Die farbigen Straßenplättchen bilden dabei die Grundlage für die Häuser, denn diese können nachher nur auf der eigenen Farbe oder neutralen Feldern platziert werden. In der zweiten Phase kann dann entweder genau ein Haus gebaut, oder aber eine der ausliegenden Sonderaktionen gewählt werden. Sobald jeder Spielende drei Aktionen genutzt hat und keine Häuser mehr platziert werden können, endet das Spiel.

Die besondere Herausforderung von „Paris“ liegt dabei auf der geschickten Positionierung der Tetris-ähnlichen Gebäudeformen auf einem Spielbrett, welches zuvor selbst mitgestaltet wurde. Der richtige Zeitpunkt der Auswahl vorhandener Plättchen wird über Sieg und Niederlage entscheiden. Ein stimmungsvolles schnelles Spiel mit tollem Material lädt zu vielen spannenden Partien ein.

>>> Paris – Die Stadt der Lichter, von Jose Antonio Abascal, Kosmos Verlag, für zwei Spielende ab zehn Jahren, Preis ca. 20 Euro.