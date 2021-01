Stadt Herne verändert die Regelung für die Fahrradstraße

Die Stadt hat die Beschilderung für die Fahrradstraße an der Bochumer Straße ausgetauscht. Nun ist sie nicht nur für Anlieger frei, sondern für Motorräder und Autos.

Zum Hintergrund: Die Stadt hatte Anfang September die Bochumer Straße zwischen Holsterhauser Straße und dem Radverkehr gewidmet. Das Ziel hinter der Maßnahme: klimafreundliche Mobilität fördern. Dem Fahrradfahren soll in Herne eine größere Bedeutung zukommen. Dies würde aber bedeuten, dass generell keine anderen Fahrzeuge, keine Autos, Busse oder Motorräder mehr diese Straße befahren dürften, deshalb montierte die Stadt die Zusatzbeschilderung "Anlieger frei". Das erlaubt neben Hernern, die dort wohnen, auch Bussen, Lieferdiensten oder Besuchern, diese Straße zu nutzen, um zu ihrem Ziel an der Bochumer Straße zu gelangen. Auch das Queren der Bochumer Straße von Nachbarstraßen ist möglich. Diese Regelung hatte allerdings für erhitzte Gemüter gesorgt. Manche Bürger fragten sich, ob sie zum Beispiel noch zum Supermarkt an der fahren dürfen.

Bürger nahmen Beschilderung negativ wahr

Dass die Anlieger-frei-Beschilderung bei den Bürgern eher negativ wahrgenommen wurde, ist offenbar bei der Stadt angekommen. Seit einigen Tagen hängt das neue Schild: Nun dürfen Auto- und Motorradfahrer den Abschnitt benutzen, auch wenn sie keine Anlieger sind. Ein "Kommando zurück" sei diese Ausweitung allerdings nicht, so eine Stadtsprecherin. Das Ziel bleibe das Gleiche. Radfahrer hätten nach wie vor Vorrang auf diesem Stück.

Über die Änderung der Beschilderung freuen sich die vor Ort zuständigen SPD-Stadtverordneten Theres Boneberger, Kai Gera und sowie die Bezirksverordnete Melissa Arnold. Sie hätten sich der Sorgen der Bürgerinnen und Bürger angenommen und sich für eine Lösung der Probleme eingesetzt.