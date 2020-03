Stadtentwässerung Herne saniert Kanal in Horsthausen

Die Stadtentwässerung Herne saniert in Herne-Horsthausen den Kanal in zwei Straßen. (Symbolbild)

Herne. Die Stadtentwässerung Herne saniert in Herne-Horsthausen den Kanal in zwei Straßen. Bis in die Abendstunden wird ein Heizaggregat in Betrieb sein.

In Horsthausen saniert die Stadtentwässerung Herne (SEH) ab Mittwoch, 4. März, den Kanal in zwei Straßen: Laut SEH beginnen die Arbeiten in der Heckerstraße ab der Straße Am Lütgen Horst und gehen dann weiter in der Wilhelm-Meyer-Straße im Bereich zwischen Schachtstraße und Ernststraße. Anschließend werden die Schächte erneuert.

Heizaggregat kann zu Lärmbelästigungen

An einigen Tagen könne bis in die späten Abendstunden ein Heizaggregat in Betrieb sein, damit ein in den defekten Kanal eingezogener Kunststoffschlauch aushärten kann. Die SEH bittet die Anwohner um Verständnis für mögliche Lärmbelästigungen und Behinderungen.