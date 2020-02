Herne. In Crange, an der Kreuzung Cornelius- und Heerstraße, kommt es oft zu Staus. Die Stadt will nun prüfen, ob bauliche Veränderungen Sinn machen.

Staus: Herne prüft Straßenumbauten an Cranger Heerstraße

Ist die Verkehrsinsel auf der Corneliusstraße in Crange an der Einmündung zur Heerstraße noch erforderlich? Das fragte die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Wanne an die Adresse der Stadtverwaltung. Die Sozialdemokraten ärgern sich über Rückstau an der Kreuzung.

Eine Beseitigung der Verkehrsinsel auf der Corneliusstraße sei von der Stadt bislang mit der Begründung abgelehnt worden, dass die Querungshilfe für die Schulwegsicherung nötig sei, sagte die Bezirksverordnete Gabriele Braszka. Allein: Dieser Schulweg existiere nicht mehr, da die Grundschule Drögenkamp – spätere Dependance der Grundschule Sonnenschule – 2016 geschlossen wurde. Der ständige Rückstau auf der Kreuzung führe durch laufende Motoren „mittlerweile zu einer erheblichen Belastung der Umwelt und der Anwohner“, kritisierte sie. Und wollte von der Stadt wissen: Kann die Insel weg?

Stadt will Verkehr und Fußgänger beobachten

Das will die Stadt prüfen, kündigte Eduard Belker, Abteilungsleiter im städtischen Fachbereich Öffentliche Ordnung, an. Auch wenn es sich mittlerweile nicht mehr um einen Schulweg handele, werde die Verkehrsinsel als Querungshilfe „weiterhin als sinnvoll erachtet“, da der gesamte Kreuzungsbereich Heerstraße, Rottstraße, Corneliusstraße sehr unübersichtlich ist, so seine Einschätzung. Eine Zählung des Verkehrs und der Fußgänger solle aber nun zeigen, ob auf die Insel verzichtet werden könne.

Die SPD-Bezirksverordnete wollte von der Verwaltung außerdem wissen, ob der Rückstau auf der Corneliusstraße durch eine neu eingerichtete Linksabbiegerspur beseitigt werden könne. Es sei durchaus anzunehmen, dass eine solche Spur durch die dann geschaffene parallele Aufstellmöglichkeit zu einer Verkürzung des Rückstaus führe, sagte Belker. Aufgrund der Unübersichtlichkeit des Kreuzungsbereichs sei ein seriöses Urteil über den Verkehrsfluss aber ohne aktuelle Verkehrsdaten nicht möglich. Deshalb gelte auch dort: Der Verkehr müsse beobachtet werden. Das Ergebnis einer solchen Verkehrszählung soll nach der Durchführung der Politik vorgestellt werden, kündigte der Verwaltungsmann an.