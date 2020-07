Viel zu notieren hatten die Polizeibeamten bei ihrer Kontrollaktion in Herne.

Verkehrskontrollen Über 150 Verstöße: Polizei kontrollierte Verkehr in Herne

Herne. Bei einer großen Verkehrskontrollaktion in Herne hat die Polizei am Donnerstag über 150 Verstöße festgestellt. Es gab auch einen kuriosen Fall.

Bei einer großen Kontrollaktion in Herne hat die Polizei am Donnerstag 156 Verkehrsverstöße festgestellt. Im Fokus standen neben Geschwindigkeitskontrollen auch der Güter- und Schwerlastverkehr, teilte die Polizei mit. Das Ordnungsamt der Stadt Herne, die Bezirksregierung Arnsberg und der Zoll Gelsenkirchen unterstützten die Polizeibeamten.

Bei den Kontrollen sei zum Beispiel überprüft worden, ob Autos zu schnell, Lkw richtig beladen waren, ob es technische Mängel gab oder ob die Fahrer ihre Lenk- und Ruhezeiten eingehalten haben, heißt es in einer Mitteilung. In 104 Fällen seien Fahrer zu schnell unterwegs, acht Fahrer nicht angeschnallt gewesen, bilanzierte die Polizei am Nachmittag.

Herne: Fahrer greift nach Kontrolle direkt zum Handy

Und: Zwei Fahrer hätten ihre Ladung nachsichern, acht ein Bußgeld zahlen müssen, weil sie in der Umweltzone ohne Umweltplakette unterwegs gewesen seien. Nicht zuletzt: 13 Fahrer hätten Lenk- und Ruhezeiten nicht eingehalten, ein Fahrer sei ohne Fahrerlaubnis unterwegs gewesen.

Und auch diesen Fahrer eines Klein-Lkw erwischte es: Nach einer Kontrolle am Cranger Kirmesplatz sei ein Mann vom Kontrollposten weggefahren und habe flugs zum Handy gegriffen, um seinem Chef von der Kontrolle zu berichten. Dabei sei er prompt von einer Motorrad-Streife gesehen – und erneut angehalten worden.