Über 40-jährige Laufbahn

Wolfgang Krenz (geb. 1943 in Celle) studierte an der TU Karlsruhe Architektur und blickt auf e ine über 40-jährige Laufbahn zurück.

So hatte er von 1993 bis 2010 eine Professur an der Hochschule Bochum. Er war Gründer und Initiator der „Blue Box Bochum“, einem internationalen Kompetenzzentrum für Architektur. An der EBZ Bochum hat er den Masterstudiengang „Projektentwicklung“ gegründet, entwickelt und lange geleitet. Neben verschiedenen Vortrags- und Gutachtertätigkeiten hat er zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten.

Zu seinen bekannten Projekten in der näheren Umgebung zählt unter anderem das Jahrhunderthaus in Bochum. Sein Architekturbüro Archwerk Generalplaner KG feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen in Bochum.