Drei Bienenvölker haben Unbekannte in Baukau umgestoßen.

Vandalismus Unbekannte zerstören in Herner Kleingarten drei Bienenvölker

Herne. Unbekannte Vandalen haben in einer Kleingartenanlage in Baukau drei Bienenvölker zerstört. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Vandalismus ist seit einiger Zeit ein Problem in der Stadt. Diesmal hat es Bienenvölker in der Kleingartenanlage in Baukau getroffen.

Dort haben vor wenigen Tagen Unbekannte Kästen mit mehreren Bienenvölkern umgestoßen. Tobias Büch, Sachverständiger des Imkervereins Herne, hat den Schaden aufgenommen und räumt den drei Bienenvölkern kaum Überlebenschancen ein. "Wenn das Bienenvolk in seinem Wintersitz so massiv gestört und geöffnet wird, erfrieren die Bienen. Zumal es Niederschlag gab und die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt waren," so Büch. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen, doch die Chance, die Täter zu ermitteln, dürfte gering sein.

Mitglieder des Herner Imkervereins sind gegen solche Vorfälle versichert

Nach den Worten von Büch ist dies nicht der erste Bienenfrevel. Im vergangenen Sommer seien zwei Bienenvölker im umgestoßen worden, Büch weiß auch von Vorfällen im Landschaftspark Hoheward in Herten und anderen Nachbarstädten. Es habe sogar Fälle gegeben, bei denen Bienenvölker geklaut worden seien. Die Gründe für den Vandalismus sind Büch schleierhaft.

Der finanzielle Schaden liegt nach den Worten von Büch bei mehreren hundert Euro. Kaufe man im Frühjahr ein Volk, koste dies etwa 130 Euro. Mitglieder des Imkervereins Herne seien allerdings gegen solche Vorfälle versichert, der Schaden werde also durch den Verein ausgeglichen. Doch die Furcht, dass so etwas noch einmal passiert, bleibe.