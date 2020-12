Nach einem Unfall in Herne ist eine Fußgängerin in ein Krankenhaus gebracht worden.

Polizei Unfall in Herne: Autofahrer (80) übersieht Fußgängerin

Herne. Bei einem Verkehrsunfall in Herne ist eine Fußgängerin (50) verletzt worden. Ein Autofahrer (80) übersah sie beim Abbiegen.

In den Morgenstunden ist es am Dienstag, 22. Dezember, im Kreuzungsbereich Rainerstraße / Auf der Wenge in Eickel zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Fußgängerin (50) verletzt wurde.

Nach jetzigem Ermittlungsstand der Polizei bog ein Autofahrer (80) gegen 8 Uhr von der Straße "Auf der Wenge" nach links auf die Rainerstraße ab - bei Grün. Dabei übersah der Herner die 50-Jährige, die zeitgleich bei Grün die Fußgängerampel der Rainerstraße überquerte, so.

Polizei appelliert an Autofahrer

Nach dem Zusammenstoß stürzte die Frau auf die Fahrbahn. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die ansprechbare Bochumerin in ein örtliches Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde.

Laut Polizei kommt es immer wieder zu Unfällen dieser Art. Daher appelliert die Polizei erneut an alle Autofahrer, in solchen Situation besonderes vorsichtig zu sein.

[In unserem lokalen Newsletter berichten wir jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.