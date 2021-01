Ein 22-jähriger Lieferant aus Herne ist am Donnerstag bei einem Unfall leicht verletzt worden.

Unfall Unfall in Herne: Lieferant beim Ausladen angefahren

Herne. Ein 22-jähriger Lieferant aus Herne ist am Donnerstagmittag beim Ausladen angefahren und leicht verletzt worden.

Ein 22-jähriger Mann aus Herne ist am Donnerstagmittag (21. Januar) gegen 12.30 Uhr auf der Oesterriedstraße in Castrop-Rauxel angefahren und leicht verletzt worden. Der Herner war gerade dabei, etwas aus seinem Tiefkühl-Fahrzeug zu laden.

Während ein 70-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel an dem Lieferwagen vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem Mann, der in dem Moment aus dem Fahrzeug auf die Straße trat. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Auto des 70-Jährigen wird auf 150 Euro geschätzt.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.