Wanne-Eickel: Wer ist dieses Baby auf der alten Postkarte?

Herne. Vor 65 Jahren wurde in Wanne-Eickel eine Jubiläums-Postkarte herausgegeben. Sie zeigt auch ein Baby. Was hat es damit auf sich?

Die Jubiläumspostkarte ist Schwarz-weiß und zeigt die Sehenswürdigkeiten von Wanne-Eickel zur Mitte der 1950er Jahre: Zechentürme, natürlich, aber etwa auch den Westhafen mit dem Hafenkran „Krummer Hund“ – und ein Baby. Was hat es mit diesem Kind auf sich, so dass es auf einer Postkarte der Stadt erschienen ist?

Die WAZ beleuchtet das Neugeborene in den kommenden Tagen in einer neuen Folge unserer Serie „Herne historisch“. Vorab fragen wir wieder: Wer weiß, wie das Kind hieß? Wer hat es gekannt? Warum wurde es vor 65 Jahren zur lokalen Berühmtheit? Wir suchen Erinnerungen und Anekdoten. Bitte wegen der Corona-Krise diesmal nur per E-Mail an redaktion.herne@waz.de.