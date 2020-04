Wanne: Stadt will Straße für 1,2 Millionen Euro sanieren

Herne Die Rathausstraße in Wanne soll für 1,2 Millionen Euro saniert werden. Was konkret geplant ist und mit welchen Behinderungen zu rechnen ist.

Die Stadt will die Fahrbahndecke der Wanner Rathausstraße zwischen Dorstener Straße und Berliner Straße für 1,2 Millionen Euro komplett erneuern. Außerdem sollen vier Bushaltestellen sowie zwei Fußgängerüberwege in den Bereichen Franzstraße und Claudiusstraße barrierefrei ausgebaut werden.

Die Fahrbahndecke der Rathausstraße sei mehr als 25 Jahre alt und weise aufgrund der Verkehrsbelastung zahlreiche Schäden auf, berichtet die Stadt. Auf einer Länge von 1,4 Kilometern soll deshalb eine zwei bis vier Zentimeter starke neue Asphaltschicht eingebaut werden.

Bürger werden nicht an den Kosten beteiligt

Für die Anwohner gibt die Stadt Entwarnung: Die Straßensanierung falle nicht unter das umstrittene Kommunalabgabengesetz (KAG). Heißt: Eigentümer werden nicht an den Kosten beteiligt. Die Stadt hofft auf eine 75-prozentige Förderung durch das Land.

Zur Reduzierung der Schadstoffbelastung soll ein spezielles Betongranulat in die Asphaltdecke eingestreut werden. Durch die photokatalytische Wirkung sollen Stickoxide aus der Luft umgewandelt werden. Auch auf der Bismarckstraße in Baukau setzt die Verwaltung auf dieses in einem Forschungsprojekt des Bundes entwickelte neue Verfahren.

Wenn die zuständige Bezirksvertretung Wanne in ihrer Sitzung am Dienstag die Baumaßnahme beschließt und auch die Bezirksregierung Arnsberg zustimmt, könnten bereits im September die Bagger anrollen. Wegen des hohen Verkehrsaufkommens sind voraussichtlich vier Bauabschnitte notwendig. Los gehen soll es im Bauabschnitt Berliner Straße bis Heidstraße.

Behinderungen während der Bauphase

Auch wenn in der Bauphase keine Komplettsperrung der Rathausstraße nötig ist, ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: In jedem Bauabschnitt müsse eine Fahrtrichtung gesperrt werden; entsprechende Umleitungen würden dann ausgeschildert, so die Stadt. Radfahrer sollen die Straße allerdings auch während der Maßnahme in beiden Fahrtrichtungen nutzen können.

Die öffentliche Sitzung der Bezirksvertretung Wanne beginnt am Dienstag, 28. April, um 16 Uhr im Rathaus Wanne (Rathausstraße 4). Neben der Erneuerung der Rathausstraße steht nur ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung: der geplante Neubau einer Kita an der Franzstraße. loc

