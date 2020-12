Weihnachten 2020: So feiern bekannte Herner Heiligabend

Herne Weihnachten 2020: Wie feiern bekannte Herner in der Corona-Krise? Was kommt Heiligabend auf den Tisch? Traditionell und modern – alles ist dabei.

Weihnachten steht vor der Tür. Gefeiert wird erstmals unter Corona-Bedingungen. Was machen bekannte Herner Heiligabend? Und über Weihnachten? Und was gibt's auf die Festtags-Tafel? Wir haben nachgefragt.

Oberbürgermeister Frank Dudda

Heiligabend gibt’s bei Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda Raclette und Wein. Foto: Klaus Pollkläsener / Funke Fotoservices

Hernes Oberbürgermeister Frank Dudda feiert Weihnachten diesmal allein zu Hause. Der Rahmen sei wegen Corona diesmal deutlich kleiner. Normalerweise gehe es Heiligabend in die Kirche, gefeiert werde „im größeren Familienrahmen“ und mit Gästen von auswärts, erzählt er. Gegessen werde dabei im Restaurant. Diesmal feiert der 57-Jährige Heiligabend daheim mit seiner Familie und den Schwiegereltern. Am ersten Feiertag dann mit seinen Eltern. Auf den Tisch kämen abends Raclette und Wein. Der Ablauf: „Wir sitzen zusammen und reden.“ Was ihm zu Weihnachten durch den Kopf gehe? „Dankbarkeit, dass meine Familie bisher gesund geblieben ist“, so der Oberbürgermeister.

Prinzipal Christian Stratmann

Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann feiert zu Hause. Foto: Mondpalast

​Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann feiert Heiligabend normalerweise mit Freunden, zu Hause oder auswärts. Diesmal nicht: Nun feiert er wegen Corona mit seinem Lebensgefährten zu Hause in der gemeinsamen Wohnung am Rüttenscheider Markt in Essen. Obwohl: „Wir werden nicht klassisch Weihnachten feiern, aber festlich speisen“, so der 69-Jährige. Auf den Tisch kämen „leckeres Roastbeef, dazu ein guter Rotwein, Eis zum Abschluss“.

Anschließend geht’s zu Fuß durch Rüttenscheid: „Ich schaue gern in die hell erleuchteten Fenster und stelle mir vor, was dort geschieht.“ Früher, erzählt Stratmann, habe er Weihnachten im großen Familienkreis gefeiert. In den 1970er und 1980er Jahren sei er als jüngstes Kind von neun Geschwistern Heiligabend immer aus Hamburg ins heimatliche Ruhrgebiet gereist: „Wir haben dann alle in der Küche gesessen und gesungen, bis meine Mutter mit dem Glöckchen zur Bescherung bimmelte.“ Danach habe es Heringssalat gegeben, Königinpastetchen und Ragout Fin, am ersten Weihnachtstag – „ganz klassisch“ – die große Gans.

Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering

​

Hernes SPD-Bundestagsabgeordnete Michelle Müntefering hat das weihnachtliche Berlin verlassen und feiert Weihnachten in Herne mit ihrem Mann Franz Müntefering Foto: Müntefering

Hernes SPD-Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin im Auswärtigen Amt Michelle Müntefering wollte zum Jahresende mit ihrem Mann Franz eigentlich noch ein paar Tage in die Berge fahren und wandern, erzählt sie. Nun bleiben die beiden zu Hause in Herne. Auf dem Programm stehe „lesen, Gitarre spielen, Filme schauen“. Das Weihnachtsessen habe sich Ex-Vizekanzler Franz Müntefering von seiner Frau wünschen dürfen: „Sauerkraut, Kartoffelpüree und Würstchen“. Und Süßes sei sowieso da: Die Nachbarn hätten Plätzchen gebacken, „da haben wir schon etwas abbekommen”.

Der Kopf, bekennt die 40-Jährige, sei noch „voll von Politik“: „Ich denke an das Land und all die Menschen - das Virus macht ja keine Ferien.“ Es werde also ein paar Tage dauern abzuschalten. Müntefering will dann aber etwas Kraft sammeln, „auch für die Arbeit mit unserer SPD in Herne und die Bundestagswahl im kommenden Jahr”. In den Bergen gehe das zwar nicht: „Jetzt treffen uns zu Waldspaziergängen mit der Familie im Gysenberg oder am Ümminger See.”

Horst „Graf Hotte“ Schröder

​Er feiere den Heiligabend „nicht ganz so nach alter Tradition, sondern mehr nach einer eigenen“, sagt Horst „Graf Hotte“ Schröder, der Sänger aus Wanne-Eickel. Dazu komme seit Jahren nur der engste Familienkreis bei ihm zu Hause auf der Terrasse in Unser Fritz zusammen, heißt: Schröder selbst, seine Frau Sandra, seine Tochter Monique und sein Schwiegersohn Cedrik. Den Heiligabend verbringe die Familie dann den gesamten Tag auf der Terrasse: Gestartet werde mit einem ausgiebigen Frühstück, unter anderem mit Mettbrötchen. Anschließend wird geklönt – bis in den Abend: „Wir haben ein gemütliches Feuer, und wir verbringen den Tag mit Musik, Gesprächen und guten Glühwein.“ Am Abend werde gegrillt.

Eine Bescherung gebe es übrigens nicht. Seit Jahren, so der 58-Jährige, machten sich alle zu Weihnachten aber ein Geschenk: eine gemeinsame Reise. So habe die Familie schon mehrere Burgen besucht, aber auch nach Disneyland seien sie schon zusammen gereist.

Timon Radicke

CDU-Vorsitzender Timon Radicke feiert mit der Familie. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Für Timon Radicke, den CDU-Kreisvorsitzenden und Fraktionschef im Rat, ist dieses Weihnachten das erste Fest mit Frau und gemeinsamem Sohn – das sei „natürlich etwas Besonderes“, sagt er. Wegen Corona feiere die Familie aber nur im engsten Kreis. Aber: „Großeltern werden aber via Videokonferenz zugeschaltet.“ Geplant sei ein gemeinsames Abendessen, dann sei – „nach diesem aufregenden und auch aufreibenden Jahr“ – „Ruhe und Besinnlichkeit“ angesagt. Als leidenschaftlicher Hobby-Koch stehe auch er Heiligabend am Herd.

Auftischen werde er frisches Wild, sagt der Berufsschullehrer. Die Pandemie, so Radicke, werfe auch die Weihnachtstage durcheinander. Normalerweise reise die Familie am ersten Weihnachtstag zur Tante aufs Land, am zweiten zu den Schwiegereltern. Das wolle er diesmal beides nicht riskieren. Da es darum gehe, die Liebsten zu schützen, hält er das Opfer aber für notwendig. Die Bedeutung von Weihnachten sollten die Menschen unter diesen Bedingungen mehr wertschätzen als sonst, meint der CDU-Politiker – „und uns ein Stück weit abwenden von der Materialschlacht“. Er sagt: „Wir lernen in diesen Tagen, was wirklich wichtig ist.“ Das seien nicht die Geschenke, „sondern die gemeinsame Zeit mit denen, die uns nahe sind“.

Maja Beckmann

​

Maja Beckmann spielt nun in Zürich – hier in „Medea“. Foto: Gina Folly/ Schauspielhaus Zürich

Die Beckmanns, die große Herner Schauspieler-Familie, kommt in diesem Jahr zu Weihnachten Corona wegen nicht aus allen Himmelsrichtungen zusammen – jedenfalls diesmal nicht komplett. Das erzählt Maja Beckmann, beste Bühnendarstellerin des Jahres 2019 für ihre Rolle in „Dionysos Stadt“ und „Faust“-Preisträgerin. „Wir alle müssen vorsichtig sein“, sagt die 41-Jährige, die gerade mit dem Zug aus der Schweiz nach Deutschland zurückgereist ist.

Sie ist zu Beginn dieser Spielzeit von München ans Schauspielhaus Zürich gewechselt und spielte dort bis zuletzt „Einfach das Ende der Welt“. Jawohl, sie spielte, sagt die Aktrice. Fünfmal habe sie noch live vor Publikum spielen können, mit reduzierter Zuschauerzahl, und zuletzt, vor zehn Tagen, dann im Livestream. Zu Weihnachten teilen sich die Beckmanns nun auf, erzählt sie, damit die Ansteckungsgefahr nicht so groß sei. Sie feiere Heilgabend mit Schwester Lina und ihrem Mann Charly Hübner, beide nicht minder bekannte Schauspieler, auch ihr Sohn (23) sei dabei. Auf dem Programm stehe: Kamin anmachen, Essen, Spiele spielen. Dabei gern genommen: „Zettel auf die Stirn, und man muss erraten, wer man ist.“