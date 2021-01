Zeugen gesucht: Drei Männer überfallen 53-Jährigen in Herne

Herne. Drei Männer haben am Sonntag einen Herner auf einem Supermarkt-Parkplatz überfallen. Sie flüchteten mit dem Fahrrad des 53-Jährigen.

Ein 53-jähriger Herner ist am Sonntag (3. Januar) von drei bislang unbekannten Männern überfallen worden. Wie die Polizei am Montagmorgen mitteilte, kam es um kurz nach 13 Uhr auf dem Pennymarkt-Parkplatz an der Vinckestraße 4 in Herne aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Streit, bei dem einer der Männer das Mountainbike des 53-Jährigen entwendete. Die anderen beiden Kriminellen hielten den Herner fest und schlugen ihn.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Der 53-Jährige sei nach der Tat "ziemlich benommen" gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Montagmorgen. Wie es zu dem Streit zwischen den Männer kam, sei daher noch nicht vollständig geklärt. Der Herner konnte die Tatverdächtigen lediglich als "marokkanisch" und zwischen 30 und 35 Jahre alt beschreiben.

Das Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8505 (-4441 außerhalb der Geschäftszeiten) um Zeugenhinweise.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.