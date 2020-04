Zweites Herne Autokino: Kartenvorverkauf hat begonnen

Am Donnerstag, 30. April, leuchtet die Leinwand des zweiten Autokinos in Herne auf. Die Filmwelt wird in Kooperation mit der Herner Bädergesellschaft auf dem Parkplatz des Wananas Filme zeigen. Der Vorverkauf hat begonnen.

Nach den Angaben von Filmwelt-Betreiber Markus Köther sollen etwa 100 Autos Platz finden, die Leinwand werde eine Fläche von 16 mal acht Meter haben - und sei damit größer als bei den Open-Air-Kinos an Schloß Strünkede.

Folgende Filme - der Beginn ist immer um 20.45 Uhr - hat Köther im Angebot: 30. April: Nightlife; 1. Mai: Trolls World Tour (Familienabend); 2. Mai: The Gentlemen; 3. Mai: Bad Boys für Life; 4. Mai: Knives out - Mord ist Familiensache; 5. Mai: Lindenberg - Mach Dein Ding; 6. Mai: Der Spion von Nebenan; 7. Mai: Die Känguru-Chroniken; 8. Mai: Onward - keine halben Sachen (Familienabend); 9. Mai: Der Unsichtbare. Ticketreservierung unter: https://www.filmwelt-herne.de/reihe/S7/Autokino_Wananas

Autokino am Gysenberg geht in die Verlängerung

Folgende Regelungen sind für die Besucher zu beachten: Grundsätzlich dürfen sich nur Personen in einem Auto aufhalten, die im gleichen Haushalt leben (also Familien). Sollten mehr als zwei Personen (max. fünf pro Auto) eine Vorstellung besuchen wollen, so zahlen zwei Personen den Vollzahlerpreis von 8 Euro und alle weiteren Personen (maximal drei) auf der Rückbank 5 Euro pro Person. Besucher sollten Personalausweise mitbringen, damit per Sichtkontrolle überprüft werden kann, ob es sich bei den Personen auf der Rückbank um die eigenen Kinder handelt. Diese Regelung betrifft alle Filme. Auch die FSK-Regelung wird kontrolliert.

Die Tickets sowie die Gastropakete können nur online erworben werden. Es gibt keinen Verkauf von Tickets und Gastroangeboten vor Ort. Kein Einlass für Fahrzeuge mit einer Höhe von über 1,80 Meter; maximal zwei Personen pro Auto plus maximal drei eigene Kinder (unter 18 Jahren); Einlass ab 19.30 Uhr; Eine Platzreservierung ist nicht möglich; Die Platzierung der Fahrzeuge erfolgt durch das Personal vor Ort. Besucher müssen den Sicherheitsabstand von mindestens 1,50 Meter zueinander wahren und grundsätzlich in ihren Autos bleiben.

Das Autokino Herne am Gysenberg geht nach dem sehr guten Auftakt in die Verlängerung bis zunächst einschließlich Sonntag, 26. April. Die täglichen Vorführzeiten um 16.30 und 19.30 bleiben. Einlass eine Stunde vorher. Früh ausgebuchte Filme wie „Das perfekte Geheimnis“, „Der Junge muss an die frische Luft“ oder „Die Eiskönigin 2“, „König der Löwen“ und „Parasite“ werden wiederholt. Neu dabei sind unter anderem „Ostwind 4“, „Bang Boom Bang“ oder „Es Capital 2“ Das Programm ist bereits freigeschaltet. Buchungen: www.autokino-herne.de oder www.lmv-menzel.de/autokino.