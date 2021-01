Herner Musikerduo besucht Einrichtungen mit Bollerwagen

Herne. Der gebürtige Herner Jürgen Sartorius kämpft als Musiker um seine Existenz. Inzwischen hat er aus der Not eine Tugend gemacht.

Wie alle Kulturschaffenden kämpft auch der gebürtige Herner Jürgen Sartorius, eine Hälfte eines professionellen Musikduos, in der Pandemie um seine Existenz. Inzwischen hat er aus der Not eine Tugend gemacht.

"Wir haben ein mobiles Konzept auf die Beine gestellt, zu dem wir von allen Seiten nur Zuspruch erhalten", so Sartorius. So schaffe das Duo es, mit einem technisch aufgerüsteten Bollerwagen mit Akku- und Funktechnik fast jeden Ort Corona-konform zu erreichen - selbst Wohneinrichtungen, in denen es Infektionen gebe. Denn: Mit der mobilen Technik müssten die Musiker eben nicht in die Einrichtung hinein, sondern könnten um ein Haus herum ziehen.

Zur Adventszeit seien sie täglich im Einsatz gewesen - und sogar gerade in der Silvesternacht. Und

die Planungen für den komplett abgesagten Karneval stünden bereits. Die Einrichtungen freuten sich über die „wertvolle Arbeit", weil so in der schwierigen Zeit Menschen mit Musik erreicht werden könnten.