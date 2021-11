10.000 Euro für den Iserlohner Weihnachtswunschbaum

Iserlohn. Dank der Spende der Gertrud-Wichelhoven-Stiftung und des Angebots von „Bürger helfen Bürgern“ ist die Aktion laut Bürgermeister Joithe gerettet.

Die Gertrud-Wichelhoven-Stiftung unterstützt mit einer Spende in Höhe von 10.000 Euro die Weihnachtswunschbaum-Aktion. „Ich bin der Stiftung sehr, sehr dankbar“, sagte Bürgermeister Michael Joithe, der am Samstag auf Nachfrage der Heimatzeitung die „gute Nachricht“ bestätigte. Denn mit dem Betrag und mit der Bereitschaft von „Bürger helfen Bürgern“, die Organisation kurzfristig zu übernehmen, „ist die Durchführung in diesem Jahr gerettet.“

Offiziell an den Verein übergeben werden soll die Spende nach der Sitzung des Sozialausschusses am Mittwoch. Denn bekanntlich handelt es sich beim Weihnachtswunschbaum um eine städtische Aktion in Kooperation mit einer privaten Organisation, so dass formal die Zustimmung des Gremiums erforderlich ist. „Ich hoffe auf ein positives Votum und denke aber, dass auch die Sozialausschuss-Mitglieder sehr froh sind, dass sich mit ,Bürger helfen Bürgern’ jemand gefunden hat, der sich das so kurz vor knapp ans Bein bindet.“ Üblicherweise habe die Vorbereitungszeit bei drei bis vier Monaten gelegen.

Das Angebot von „BhB“ und die großzügige Spende der Gertrud-Wichelhoven-Stiftung sei, so der Bürgermeister, die „halbe Miete“. Denn erfahrungsgemäß werde etwa die Hälfte der im Schnitt 1000 Wunschzettel von privaten Spendern von den Weihnachtswunschbäumen „gepflückt“ und erfüllt. Jeder Wunsch hat dabei einen Wert von etwa 20 Euro. „Auf diese Bereitschaft hoffen wir natürlich auch in diesem Jahr“, sagte Michael Joithe. Für die Erfüllung der weiteren Wünsche der Kinder aus sozial schwachen Familien werden dann immer noch Spenden benötigt, mit denen dann voraussichtlich eben „Bürger helfen Bürgern“ die Geschenke besorgen und sich um das Verpacken kümmern kann.

Für eine stimmungsvolle Ausgabe am 23. Dezember hat sich der Verein auch schon einiges überlegt. Bei dem kleinen Weihnachtsmarkt, der dafür an der Schulstraße 28 entstehen soll, können die ehrenamtlichen Helfer indes auch auf die tatkräftige Mitarbeit des Bürgermeisters bauen, der nach eigenem Bekunden auch schon in den vergangenen Jahren die Flüchtlingshilfe dabei immer unterstützt hat.

