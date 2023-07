100 Jahre Schaper & Brümmer – Medice-Tochter feiert Jubiläum

Iserlohn/Ringelheim. Mit „Schaper & Brümmer“ hat Medice vor zwei Jahren ein Traditionsunternehmen übernommen. Wie sich die Firmen über Jahrzehnte annäherten.

100 Jahre ist es her, dass Erich Schaper und Albert Brümmer ein eigenes Unternehmen gründeten und mit der Produktion natürlicher Heilmittel begannen. Stolz blickt heute der Iserlohner Pharma-Konzern Medice auf die lange Geschichte und das besondere Jubiläum des Tochterunternehmens aus dem niedersächsischen Ringelheim. „Schaper & Brümmer“ habe sich nach Unternehmensangaben „von einer kleinen, aber feinen Manufaktur zum international agierenden Anbieter hochwirksamer Phytopharmaka“ – also von Medikamenten mit pflanzlichen Wirkstoffen – entwickelt.

Im Laufe der Zeit wurde eine Vielzahl verschiedener Arzneimittel entwickelt, von denen sich etliche seit Jahrzehnten auf dem Apothekenmarkt behaupten – darunter mit Esberitox ein Präparat, das Erkältungen verkürzen soll, mit Remifemin ein hormonfreies Mittel gegen Beschwerden in den Wechseljahren und mit „Cystinol akut“ ein Medikament gegen Harnwegsinfekte.

Anfänge in einem winzigen Fachwerkhaus

Im Jahr 1923 begannen der damals 22-jährige Drogist Erich Schaper und der 25-jährige Kaufmann Albert Brümmer, Kräuter, Wurzeln und andere Pflanzenbestandteile in einer gerade einmal zehn Quadratmeter messenden Waschküche in einem winzigen Fachwerkhaus von Hand zu häckseln und zu sogenannten „biologischen“ Heilmitteln zu verarbeiten. Zu den Produkten der ersten Stunde gehörte unter anderem der Vorläufer von Esberitox.

1925 – also nur wenig später – bezogen Schaper, Brümmer und ihr wachsender Stab an Mitarbeitern das erste eigens errichtete Firmengebäude. In der Weltwirtschaftskrise und unter dem nationalsozialistischen Regime trugen unter anderem Wehrmachtsaufträge zur Versorgung der Soldaten an der Front dazu bei, dass „Schaper & Brümmer“ die Produktion aufrechterhalten und nach Kriegsende sogar rasch wieder steigern konnte. In der Folgezeit erlebte das mittelständische Pharmaunternehmen sein ganz persönliches Wirtschaftswunder.

Zeitgleich begann in Iserlohn auch Gustav Pütter damit, Heilmittel – in vielen Fällen auch auf pflanzlicher Basis – zu entwickeln und herzustellen. Ab den 70er Jahren entwickelten sich enge, auch persönliche Verbindungen zwischen den beiden Familienunternehmen.

Medice übernahm Mehrheit am Unternehmen vor zwei Jahren

Im Jahr 2021 übernahm Medice die Mehrheit der Gesellschaftsanteile an „Schaper & Brümmer“. Seitdem treten beide Familienunternehmen im Verbund der „Medice Health Family“ auf. „Phytopharmaka genießen in Deutschland traditionell ein hohes Renommee und haben ihren festen Platz in der Selbstmedikation“, erklärt das Unternehmen zum Jubiläum. „,Schaper & Brümmer’ als Phytokompetenzzentrum der ,Medice Health Family’ ist seit 100 Jahren einer der Hauptakteure auf dem Markt für Phytomedizin und wird dieses Feld künftig noch weiterentwickeln. Der unternehmerische Fokus wird daher auch in Zukunft auf den Kernkompetenzen und -marken liegen.“

