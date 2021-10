118 neue Corona-Infektionen im Märkischen Kreis

Iserlohn/Märkischer Kreis. 66-Jährige aus Altena stirbt in Zusammenhang mit Covid-19.

118 Neuinfektionen meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises seit Montag. Aktuell sind laut Pressemitteilung 424 (Vorwoche: 417) Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Die aktuelle Statistik im Überblick: Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (4), Halver (9), Hemer (7), Herscheid (6), Iserlohn (36), Kierspe (3), Lüdenscheid (28), Meinerzhagen (6), Menden (7), Nachrodt-Wiblingwerde (1), Neuenrade (2), Plettenberg (6), Schalksmühle (1) und Werdohl (2).

In Quarantäne befinden sich zudem 161 Personen. Aus Altena ist eine 66-jährige Frau mit Vorerkrankungen in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Es ist der neunte Todesfall im Monat Oktober (September: sieben). Die Zahl der Gesamtinfektionen liegt am Mittwoch bei 25.341, als Genesene gelten aktuell 24.483 Menschen. In Krankenhäusern werden derzeit 15 Covid-19-Patienten, davon acht auf der Intensivstation (davon werden drei Patienten beatmet) behandelt.

Stationäre Einrichtungen, ambulante Pflegedienste oder Eingliederungshilfe haben fünf infizierte Bewohner, fünf Beschäftigte befinden sich in Quarantäne. An Schulen sind 25 Fälle bekannt, an Kitas vier. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Märkischen Kreis liegt bei 67,3 (Vorwoche: 49,9).

Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 16 Infizierte, 844 Gesundete, 9 Kontaktperson und 27 Verstorbene

• Balve: 4 Infizierte, 444 Gesundete, 1 Kontaktperson und 4 Verstorbene

• Halver: 35 Infizierte, 1.054 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 13 Verstorbene

• Hemer: 16 Infizierte, 1.730 Gesundete, 3 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Herscheid: 12 Infizierte, 270 Gesundete, 2 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Iserlohn: 113 Infizierte, 5.307 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Kierspe: 20 Infizierte, 1.221 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 19 Verstorbene

• Lüdenscheid: 93 Infizierte, 5.048 Gesundete, 34 Kontaktpersonen und 81 Verstorbene

• Meinerzhagen: 29 Infizierte, 1.687 Gesundete, 8 Kontaktpersonen und 28 Verstorbene

• Menden: 41 Infizierte, 2.460 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 57 Verstorbene

• Nachrodt-Wiblingwerde: 2 Infizierte, 334 Gesundete, 1 Kontaktperson, 11 Verstorbene

• Neuenrade: 5 Infizierte, 645 Gesundete, 5 Kontaktpersonen und 4 Verstorbene

• Plettenberg: 23 Infizierte, 1.651 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 38 Verstorbene

• Schalksmühle: 4 Infizierte, 373 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 6 Verstorbene

• Werdohl: 11 Infizierte, 1.415 Gesundete, 4 Kontaktpersonen und 33 Verstorbene

