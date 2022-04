13 von 14 Iserlohner OGS wegen Streik geschlossen

Iserlohn/Dortmund. Wegen eines Verdi-Warnstreiks war am Donnerstag nur der OGS-Bereich der Grundschule Im Wiesengrund geöffnet. Was die Gewerkschaft fordert.

Die Gewerkschaft Verdi hatte für Donnerstag zu Streiks im Sozial- und Erziehungsdienst aufgerufen. Das hatte zur Folge, dass 13 von 14 Offenen Ganztagsbereichen an Iserlohner Schulen geschlossen waren, hieß es auf Nachfrage von der Stadt Iserlohn. Lediglich an der Grundschule Im Wiesengrund seien Kinder betreut worden. Die Eltern der Kinder aus den geschlossenen Einrichtungen seien rechtzeitig informiert worden, so die städtische Pressestelle.

Michael Schnippering, bei Verdi zuständig für Siegen-Olpe und Märkischer Kreis, konnte für Iserlohn keine konkreten Zahlen nennen, ging für Südwestfalen von bis 380 Streikenden aus, die an Kundgebungen in Dortmund und Köln teilgenommen hätten.

Mitte Mai geht es bei der aktuellen Tarifauseinandersetzung im Sozial- und Erziehungsdienst in die nächste Verhandlungsrunde. Die Arbeitgeber haben nach Aussage von Verdi bislang kein annehmbares Angebot vorgelegt. Die Forderungen der Beschäftigten hätten sie pauschal zurückgewiesen.

Es geht dabei um die rund 330.000 Beschäftigten in der Sozialen Arbeit, in den Kitas, im Ganztag der Schulen, den Arbeitsfeldern der Sozialarbeit und der Behindertenhilfe im öffentlichen Sozial- und Erziehungsdienst. In diesem Berufen sei der Fachkräftemangel ein „lang bekanntes und zunehmendes Problem“.

„Wenn die Arbeitgeber sich nicht bewegen, bringen wir als Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) nun weiter ordentlich Bewegung auf die Straßen und in die Öffentlichkeit. Sie müssen merken, dass jetzt endlich ernstzunehmende Vorschläge für Entlastung und Aufwertung auf den Verhandlungstisch müssen“, wird Bettina Schwerdt, stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin für Südwestfalen zitiert.

