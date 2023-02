14.000 Euro Schaden: Unfallfahrer dank Iserlohner erwischt

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Iserlohn eine Unfallflucht beobachtet, bei der ein Schade in fünfstelliger Höhe entstand. Sein Hinweis führte zum Verursacher.

Iserlohn. Ein Iserlohner hat eine Unfallflucht beobachtet, bei der ein Schaden in fünfstelliger Höhe entstand. Seine Aussage führte zum Verursacher.

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Freitag in Iserlohn eine Unfallflucht beobachtet. Nur aufgrund seiner Aussage konnte der Unfallverursacher ausfindig gemacht werden.

Ein 57-jähriger Mendener ist am Freitag um 20.10 Uhr mit seinem VW Crafter gegen den geparkten BMW eines 66-jährigen Iserlohners an der Baarstraße 213 gefahren. Laut Polizeibericht entfernte sich der Unfallverursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro zu kümmern.

Ein Zeuge allerdings beobachtete den Vorfall, merkte sich das amtliche Kennzeichen des Verursachers und informierte den Halter des BMW. Durch die hinzugezogenen Beamten wurde der Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs ermittelt. Dessen Führerschein des Unfallverursachers wurde sichergestellt.

