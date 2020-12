15-Jähriger beleidigt Ordnungskräfte und schlägt zu

Iserlohn. Den Faustschlag des Jugendlichen konnten die Mitarbeiter des Iserlohner Ordnungsamtes abwehren.

Ein 15-jähriger Raucher hat am Mittwochmittag die Anweisungen des Ordnungsamtes nicht ernst genommen. Jetzt hat er deswegen Anzeigen wegen eines „tätlichen Angriffs auf Vollstreckungskräfte“ und wegen falscher Namensangabe nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz am Hals.

Kurz vor 13 Uhr sprachen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes den rauchenden Jugendlichen auf der Treppe am Fritz-Kühn-Platz an. Denn nach dem Jugendschutzgesetz darf erst ab dem 18. Lebensjahr in der Öffentlichkeit geraucht werden. Das sah der Jugendliche aber nicht ein. Als er im Laufe des Streits die Zigarette dann auch noch auf den Boden warf, entschlossen sich die städtischen Mitarbeiter, eine Anzeige zu schreiben und verlangten von dem Jugendlichen einen Ausweis.

Die Aufforderung nahm der junge Iserlohner, der laut Ordnungsamtsleiterin Angela Schunke ihren Mitarbeitern in der Vergangenheit schon negativ aufgefallen sei, allerdings nicht ernst. Stattdessen beschimpfte er die Ordnungskräfte mit unter die Gürtellinie gehenden Beleidigungen und wollte weggehen. Als ihn einer der beiden Kräfte des Ordnungs- und Sicherheitsdienstes daraufhin festhielt, holte der Jugendliche zum Faustschlag aus. Den konnten die Mitarbeiter abwehren und fixierten den Jugendlichen mit Handfesseln. Auch den dazukommenden Polizeibeamten schleuderte der junge Mann eine Reihe übelster Beleidigungen entgegen. Die Polizei nahm den jungen Raucher daraufhin mit auf die Wache, wo ihn seine Erziehungsberechtigte abholen konnte.

„Solche extremen Beschimpfungen kommen leider inzwischen häufiger vor“, berichtete Angela Schunke auf Anfrage von mehreren Fällen pro Monat. Dass es weiter eskaliere und zu körperlicher Gewalt komme, sei „Gott sei Dank der Ausnahmefall“, den es aber leider auch zwei bis drei Mal pro Jahr gebe.

Bei Corona-Kontrollen gibt es auch positive Resonanz aus der Bevölkerung

Um so mehr freut sich die Leiterin des Bereichs Sicherheit und Ordnung, dass ihre Mitarbeiter aktuell bei den Kontrollen nach der Corona-Schutzverordnung „positive Resonanz“ aus der Bevölkerung bekommen. „Sie hören immer wieder von Passanten, dass sie es gut finden, dass auf das Tragen der Masken und das Einhalten der Regeln geachtet wird.“ In den ersten Tagen des zweiten harten Lockdowns seit Mittwoch hätten sich die Probleme generell in Grenzen gehalten. Es habe noch „Beratungsbedarf bei Geschäften“ gegeben. Überhaupt werde zumeist erst mündlich verwarnt, bevor es Strafen gebe. Bei den dann immer noch Uneinsichtigen gehe es dann aber nicht ohne Bußgeld, was beispielsweise seit Mitte November in 37 Fällen nötig gewesen sei. 30 Mal davon bei Verstößen gegen die Kontaktregeln, fünfmal gegen die Maskenpflicht.